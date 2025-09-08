https://ria.ru/20250908/peskov-2040391862.html

Песков: Путин уже говорил, что Россия хочет достигать цели дипломатией

Песков: Путин уже говорил, что Россия хочет достигать цели дипломатией - РИА Новости, 08.09.2025

Песков: Путин уже говорил, что Россия хочет достигать цели дипломатией

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:42:00+03:00

2025-09-08T11:42:00+03:00

2025-09-08T11:48:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

https://ria.ru/20250908/ukraina-2040354433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире