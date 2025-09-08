https://ria.ru/20250908/peskov-2040391862.html
Песков: Путин уже говорил, что Россия хочет достигать цели дипломатией
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что для России было бы предпочтительно достигать цели и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами", - сказал Песков в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
россия
