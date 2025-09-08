Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре - РИА Новости, 08.09.2025
02:15 08.09.2025
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре - РИА Новости, 08.09.2025
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре
С 1 октября вырастут пенсии у бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также у граждан, отпраздновавших в сентябре 80-летний юбилей, рассказал... РИА Новости, 08.09.2025
россия
игорь балынин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
пенсии
социальный фонд россии
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С 1 октября вырастут пенсии у бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также у граждан, отпраздновавших в сентябре 80-летний юбилей, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин."80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей", — указал эксперт.Кроме того, в октябре также повысят пенсию бывшим военнослужащим и экс-сотрудникам силовых ведомств. Вырастут выплаты у тех, кто получает их по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и некоторых других органов государственной власти. Предварительно размер выплат увеличится на 7,6 процента.Как пояснил Балынин, для повышения пенсии не нужно подавать заявление в Социальный фонд Российской Федерации, все произойдет автоматически.
россия
россия, игорь балынин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, пенсии, социальный фонд россии
Россия, Игорь Балынин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество, Пенсии, Социальный фонд России
Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре

Доцент Балынин: с 1 октября вырастут пенсии у бывших военных и силовиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С 1 октября вырастут пенсии у бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также у граждан, отпраздновавших в сентябре 80-летний юбилей, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
"80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей", — указал эксперт.
Кроме того, в октябре также повысят пенсию бывшим военнослужащим и экс-сотрудникам силовых ведомств. Вырастут выплаты у тех, кто получает их по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и некоторых других органов государственной власти. Предварительно размер выплат увеличится на 7,6 процента.
Как пояснил Балынин, для повышения пенсии не нужно подавать заявление в Социальный фонд Российской Федерации, все произойдет автоматически.
Россия Игорь Балынин Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) Общество Пенсии Социальный фонд России
 
 
