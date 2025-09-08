https://ria.ru/20250908/pensiya-2040331332.html

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре - РИА Новости, 08.09.2025

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре

С 1 октября вырастут пенсии у бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также у граждан, отпраздновавших в сентябре 80-летний юбилей, рассказал... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T02:15:00+03:00

2025-09-08T02:15:00+03:00

2025-09-08T02:15:00+03:00

россия

игорь балынин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

пенсии

социальный фонд россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003232254_0:52:3312:1915_1920x0_80_0_0_416713045ecfc43597bc2e31246041d3.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С 1 октября вырастут пенсии у бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также у граждан, отпраздновавших в сентябре 80-летний юбилей, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин."80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей", — указал эксперт.Кроме того, в октябре также повысят пенсию бывшим военнослужащим и экс-сотрудникам силовых ведомств. Вырастут выплаты у тех, кто получает их по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и некоторых других органов государственной власти. Предварительно размер выплат увеличится на 7,6 процента.Как пояснил Балынин, для повышения пенсии не нужно подавать заявление в Социальный фонд Российской Федерации, все произойдет автоматически.

https://ria.ru/20250902/pensiya-2038962194.html

https://ria.ru/20250810/pensiya-2034262578.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь балынин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество, пенсии, социальный фонд россии