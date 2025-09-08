Рейтинг@Mail.ru
15:15 08.09.2025 (обновлено: 16:02 08.09.2025)
В Пекине открылась выставка о победе над Японией
В Пекине открылась выставка о победе над Японией
Пекин, 8 сентября — РИА Новости. На площадке Русского дома в Пекине состоялось торжественное открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", посвящённой борьбе СССР и Китая с японским милитаризмом.
Вслед за завершением боевых действий в Европе Советский Союз вступил в войну против Японии, с чьими вооружёнными силами ему предстояло столкнуться на просторах Маньчжурии, Корейского полуострова и о. Сахалин. Это стало не только финальным актом Второй мировой войны, но и одной из самых масштабных и стремительных операций в истории вооружённых конфликтов.
В основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены кадры Маньчжурской и Хингано-Мукденской наступательных операций, подвигов танкистов и моряков, встречи советской армии с жителями Китая, а также капитуляция японского командирования.
Открывая фотовыставку, Руководитель представительства Россотрудничества в Китае Татьяна Уржумцева, отметила: "Сегодня, обращаясь к этим фотографиям, мы вспоминаем не только подвиг воинов, но и те нравственные основы, которые были заложены тогда – доверие, взаимное уважение, готовность прийти на помощь друг другу. Именно эти ценности стали фундаментом дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства между Россией и Китаем, которые мы продолжаем укреплять и развивать в XXI веке".
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, комментируя старт международной части проекта, подчеркнул: "Подобные форматы — это не просто обмен мнениями, это инструмент народной дипломатии, который позволяет нам вместе, сообща, не допускать фальсификации истории. В год 80-летия окончания Второй мировой войны наш диалог приобретает особое значение. Победа над милитаристской Японией стала финальным аккордом, который поставил точку в самой кровопролитной войне в истории человечества. Достоверная память о тех событиях — это наш общий нравственный ориентир и фундамент для взаимного уважения между нашими странами. Сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю, приуменьшить роль стран-освободительниц, наш долг — дать отпор этим намерениям. Мы обязаны передать молодежи правду о том, что совместная борьба и братство по оружию стали залогом Великой Победы и установления мира на планете".
"На современном этапе российско-китайские отношения вышли на уровень подлинного партнёрства и глубокого взаимопонимания, основывающихся не только на общей истории, но и на общих ценностях. Совместные проекты, подобные “Освобождение. Мир народам”, напоминают о наших корнях и подвиге предков, в чью честь недавно прошли торжественные Парады Победы в Пекине и Москве. Сегодня наше сотрудничество становится символом того, что Россия и Китай вместе смотрят в будущее, укрепляя не только политические и экономические, но и культурные связи", — подчеркнул заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
"Отношения Россия и Китая отличает очень высокий уровень двустороннего взаимодействия, большую роль в котором играют совместные гуманитарные и культурные инициативы. Проект "Освобождение. Мир народам" направлен, в первую очередь, на сохранение общей исторической памяти среди молодой аудитории наших стран – школьников и студентов, и мы очень рады, что первая зарубежная выставка проекта открывается сегодня в Пекине", – сообщила начальник управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Кристина Лях.
В России экспозицию уже увидели в крупнейших образовательных учреждениях Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке, а международная часть проекта продолжится мероприятиями в Китае, Монголии, Пакистане и Корее, в том числе на площадках крупнейших университетов.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
