https://ria.ru/20250908/pekin-2040446764.html

В Пекине открылась выставка о победе над Японией

В Пекине открылась выставка о победе над Японией - РИА Новости, 08.09.2025

В Пекине открылась выставка о победе над Японией

На площадке Русского дома в Пекине состоялось торжественное открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", посвящённой борьбе СССР и Китая с... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:15:00+03:00

2025-09-08T15:15:00+03:00

2025-09-08T16:02:00+03:00

китай

россия

пекин

япония

вторая мировая война (1939-1945)

социальный навигатор

освобождение. мир народам

освобождение. путь к победе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040445138_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_ee06cb4212f229ddf33b82cd5e16fc21.jpg

Пекин, 8 сентября — РИА Новости. На площадке Русского дома в Пекине состоялось торжественное открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", посвящённой борьбе СССР и Китая с японским милитаризмом.Вслед за завершением боевых действий в Европе Советский Союз вступил в войну против Японии, с чьими вооружёнными силами ему предстояло столкнуться на просторах Маньчжурии, Корейского полуострова и о. Сахалин. Это стало не только финальным актом Второй мировой войны, но и одной из самых масштабных и стремительных операций в истории вооружённых конфликтов.В основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены кадры Маньчжурской и Хингано-Мукденской наступательных операций, подвигов танкистов и моряков, встречи советской армии с жителями Китая, а также капитуляция японского командирования.Открывая фотовыставку, Руководитель представительства Россотрудничества в Китае Татьяна Уржумцева, отметила: "Сегодня, обращаясь к этим фотографиям, мы вспоминаем не только подвиг воинов, но и те нравственные основы, которые были заложены тогда – доверие, взаимное уважение, готовность прийти на помощь друг другу. Именно эти ценности стали фундаментом дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства между Россией и Китаем, которые мы продолжаем укреплять и развивать в XXI веке".Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, комментируя старт международной части проекта, подчеркнул: "Подобные форматы — это не просто обмен мнениями, это инструмент народной дипломатии, который позволяет нам вместе, сообща, не допускать фальсификации истории. В год 80-летия окончания Второй мировой войны наш диалог приобретает особое значение. Победа над милитаристской Японией стала финальным аккордом, который поставил точку в самой кровопролитной войне в истории человечества. Достоверная память о тех событиях — это наш общий нравственный ориентир и фундамент для взаимного уважения между нашими странами. Сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю, приуменьшить роль стран-освободительниц, наш долг — дать отпор этим намерениям. Мы обязаны передать молодежи правду о том, что совместная борьба и братство по оружию стали залогом Великой Победы и установления мира на планете"."На современном этапе российско-китайские отношения вышли на уровень подлинного партнёрства и глубокого взаимопонимания, основывающихся не только на общей истории, но и на общих ценностях. Совместные проекты, подобные “Освобождение. Мир народам”, напоминают о наших корнях и подвиге предков, в чью честь недавно прошли торжественные Парады Победы в Пекине и Москве. Сегодня наше сотрудничество становится символом того, что Россия и Китай вместе смотрят в будущее, укрепляя не только политические и экономические, но и культурные связи", — подчеркнул заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко."Отношения Россия и Китая отличает очень высокий уровень двустороннего взаимодействия, большую роль в котором играют совместные гуманитарные и культурные инициативы. Проект "Освобождение. Мир народам" направлен, в первую очередь, на сохранение общей исторической памяти среди молодой аудитории наших стран – школьников и студентов, и мы очень рады, что первая зарубежная выставка проекта открывается сегодня в Пекине", – сообщила начальник управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Кристина Лях.В России экспозицию уже увидели в крупнейших образовательных учреждениях Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке, а международная часть проекта продолжится мероприятиями в Китае, Монголии, Пакистане и Корее, в том числе на площадках крупнейших университетов.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

https://ria.ru/20250829/osvobozhdenie-2038043516.html

китай

россия

пекин

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, пекин, япония, вторая мировая война (1939-1945), социальный навигатор, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе