В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.09.2025
23:45 08.09.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "️Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"️Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
