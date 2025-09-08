https://ria.ru/20250908/opasnost-2040556443.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.09.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "️Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
