В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.09.2025
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
