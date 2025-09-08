Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ обратился в ООН в защиту прав политзаключенных на Украине
16:07 08.09.2025
Глава СПЧ обратился в ООН в защиту прав политзаключенных на Украине
Глава СПЧ обратился в ООН в защиту прав политзаключенных на Украине
2025-09-08T16:07:00+03:00
в мире
украина
россия
валерий фадеев
оон
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в защиту прав политзаключенных на Украине, сообщили в Совете. В Telegram-канале СПЧ сообщили, что Фадеев направил в ООН обращение в защиту прав политзаключенных на Украине. "В отношении обвиняемых по политическим статьям применяются меры физического воздействия, пытки газовыми веществами под предлогом проведения зачистки от насекомых, нарушающие международно-правовые нормы. Заключенных не только не оповестили о намерениях использовать отравляющие газы в камерах, но и оставили за решетками в момент испарения, не давая уйти в безопасное место. В результате многие лица подверглись опасному отравлению", - отмечается в обращении главы СПЧ к Тюрку. Фадеев также подчеркнул, что политзаключенным не оказывается медицинская помощь, вместо нее им колют адреналин. Кроме того, законченным не дают поддерживать связь с родственниками, если они не совершают ежемесячный денежный взнос. "В связи с этим просим вас: принять меры реагирования в рамках ваших полномочий, добиться от украинских властей подробной информации об условиях содержания заключенных в одесском СИЗО №2, в случае выявления нарушений - инициировать международное обсуждение в установленном порядке", - говорится в обращении. -0-
украина
россия
в мире, украина, россия, валерий фадеев, оон
В мире, Украина, Россия, Валерий Фадеев, ООН
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в защиту прав политзаключенных на Украине, сообщили в Совете.
В Telegram-канале СПЧ сообщили, что Фадеев направил в ООН обращение в защиту прав политзаключенных на Украине.
"В отношении обвиняемых по политическим статьям применяются меры физического воздействия, пытки газовыми веществами под предлогом проведения зачистки от насекомых, нарушающие международно-правовые нормы. Заключенных не только не оповестили о намерениях использовать отравляющие газы в камерах, но и оставили за решетками в момент испарения, не давая уйти в безопасное место. В результате многие лица подверглись опасному отравлению", - отмечается в обращении главы СПЧ к Тюрку.
Фадеев также подчеркнул, что политзаключенным не оказывается медицинская помощь, вместо нее им колют адреналин. Кроме того, законченным не дают поддерживать связь с родственниками, если они не совершают ежемесячный денежный взнос.
"В связи с этим просим вас: принять меры реагирования в рамках ваших полномочий, добиться от украинских властей подробной информации об условиях содержания заключенных в одесском СИЗО №2, в случае выявления нарушений - инициировать международное обсуждение в установленном порядке", - говорится в обращении. -0-
