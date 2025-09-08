https://ria.ru/20250908/obstrely-2040327867.html
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.09.2025
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 08.09.2025
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении. Две - на донецком направлении. Три - на макеевском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 18 боеприпасов. Поступили сведения о шести пострадавших мирных жителях. В предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.
украина
донецкая народная республика
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
