Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

2025-09-08T00:42:00+03:00

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении. Две - на донецком направлении. Три - на макеевском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 18 боеприпасов. Поступили сведения о шести пострадавших мирных жителях. В предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.

