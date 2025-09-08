https://ria.ru/20250908/novosibirsk-2040478780.html
В Новосибирске выясняют причины конфликта кондуктора с пассажиркой
НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске выясняют причины конфликта в автобусе, где кондуктор схватила за волосы пассажирку, сообщили журналистам в ГУМВД РФ по Новосибирской области. Ранее в Telegram-канале АСТ-54 Black появилась информация, что кондуктор автобуса №28 схватила у удерживала за волосы 17-летнюю девушку после того, как пассажирка предоставила для оплаты проезда школьную карту. Якобы кондуктор не поверила, что девушка является школьницей. "Сообщений и заявлений по данному факту в полицию ранее не поступало. Информация, опубликованная в сети интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка. Участники и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в главке МВД.
