https://ria.ru/20250908/novosibirsk-2040364468.html

В Новосибирске задержали подозреваемых в организации подпольных казино

В Новосибирске задержали подозреваемых в организации подпольных казино - РИА Новости, 08.09.2025

В Новосибирске задержали подозреваемых в организации подпольных казино

Пятеро жителей Новосибирской области, подозреваемых в организации и участии в деятельности подпольных казино, задержаны в Новосибирске, сообщает УФСБ по... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:11:00+03:00

2025-09-08T10:11:00+03:00

2025-09-08T10:11:00+03:00

происшествия

новосибирская область

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg

НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Пятеро жителей Новосибирской области, подозреваемых в организации и участии в деятельности подпольных казино, задержаны в Новосибирске, сообщает УФСБ по региону. "Задержаны пятеро жителей Новосибирской области, подозреваемых в организации и участии в деятельности подпольных казино на территории Новосибирска. В помещении незаконного игорного клуба, находившегося в цокольном этаже жилого дома по улице Бориса Богаткова, обнаружено и изъято оборудование с программным обеспечением, а также "черная" бухгалтерия", - говорится в сообщении. По информации ведомства, ежесуточный доход от деятельности заведения составлял свыше 700 тысяч рублей. По данным прокуратуры Новосибирской области, в незаконных игорных залах по двум адресам адресам изъято 17 игровых автоматов, более 60 единиц компьютерной техники, используемой для незаконной игорной деятельности, мобильные телефоны. При задержании один из подозреваемых, убегая от правоохранителей, выпрыгнул в окно и получил травмы. Следователи СК РФ в отношении пятерых сибиряков возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). "Фигуранты задержаны, решением суда новосибирцу, подозреваемому в организации казино, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, еще четверым фигурантам – домашний арест. В целях принятия обеспечительных мер инициировано наложение ареста на имущество фигурантов, стоимостью 7 миллионов рублей", - заявили в УФСБ. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности участников преступной группы.

https://ria.ru/20241227/moskva-1991606834.html

https://ria.ru/20250401/blagoveschensk-2008538711.html

новосибирская область

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)