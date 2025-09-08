Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали подозреваемых в организации подпольных казино
10:11 08.09.2025
В Новосибирске задержали подозреваемых в организации подпольных казино
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Пятеро жителей Новосибирской области, подозреваемых в организации и участии в деятельности подпольных казино, задержаны в Новосибирске, сообщает УФСБ по региону. "Задержаны пятеро жителей Новосибирской области, подозреваемых в организации и участии в деятельности подпольных казино на территории Новосибирска. В помещении незаконного игорного клуба, находившегося в цокольном этаже жилого дома по улице Бориса Богаткова, обнаружено и изъято оборудование с программным обеспечением, а также "черная" бухгалтерия", - говорится в сообщении. По информации ведомства, ежесуточный доход от деятельности заведения составлял свыше 700 тысяч рублей. По данным прокуратуры Новосибирской области, в незаконных игорных залах по двум адресам адресам изъято 17 игровых автоматов, более 60 единиц компьютерной техники, используемой для незаконной игорной деятельности, мобильные телефоны. При задержании один из подозреваемых, убегая от правоохранителей, выпрыгнул в окно и получил травмы. Следователи СК РФ в отношении пятерых сибиряков возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). "Фигуранты задержаны, решением суда новосибирцу, подозреваемому в организации казино, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, еще четверым фигурантам – домашний арест. В целях принятия обеспечительных мер инициировано наложение ареста на имущество фигурантов, стоимостью 7 миллионов рублей", - заявили в УФСБ. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности участников преступной группы.
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Пятеро жителей Новосибирской области, подозреваемых в организации и участии в деятельности подпольных казино, задержаны в Новосибирске, сообщает УФСБ по региону.
"Задержаны пятеро жителей Новосибирской области, подозреваемых в организации и участии в деятельности подпольных казино на территории Новосибирска. В помещении незаконного игорного клуба, находившегося в цокольном этаже жилого дома по улице Бориса Богаткова, обнаружено и изъято оборудование с программным обеспечением, а также "черная" бухгалтерия", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, ежесуточный доход от деятельности заведения составлял свыше 700 тысяч рублей.
По данным прокуратуры Новосибирской области, в незаконных игорных залах по двум адресам адресам изъято 17 игровых автоматов, более 60 единиц компьютерной техники, используемой для незаконной игорной деятельности, мобильные телефоны. При задержании один из подозреваемых, убегая от правоохранителей, выпрыгнул в окно и получил травмы.
Следователи СК РФ в отношении пятерых сибиряков возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).
"Фигуранты задержаны, решением суда новосибирцу, подозреваемому в организации казино, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, еще четверым фигурантам – домашний арест. В целях принятия обеспечительных мер инициировано наложение ареста на имущество фигурантов, стоимостью 7 миллионов рублей", - заявили в УФСБ.
Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности участников преступной группы.
