Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 08.09.2025 (обновлено: 16:28 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/niva-2040471157.html
"АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva
"АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva - РИА Новости, 08.09.2025
"АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года для... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:25:00+03:00
2025-09-08T16:28:00+03:00
авто
автоваз
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
эра-глонасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594160558_0:234:2560:1674_1920x0_80_0_0_8bfe3aba3b47aff3ed876e58966038e0.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и системой надувных подушек безопасности, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... Отзыву подлежат 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 02 мая 2024 года", - говорится в сообщении. Причина отзыва - отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) ЭРА-ГЛОНАСС и блока управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления системой надувных подушек безопасности. "Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - уточняется в сообщении. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
https://ria.ru/20250908/lada-2040468247.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594160558_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_c51d495f4122ac527ac0df0277830e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, автоваз, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), эра-глонасс
Авто, АвтоВАЗ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ЭРА-ГЛОНАСС
"АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva

"АвтоВАЗ" отзывает Niva для установки блоков управления системами безопасности

© Фото : Автоваз5-дверная LADA Niva Legend
5-дверная LADA Niva Legend - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Автоваз
5-дверная LADA Niva Legend. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и системой надувных подушек безопасности, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... Отзыву подлежат 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 02 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Причина отзыва - отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) ЭРА-ГЛОНАСС и блока управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления системой надувных подушек безопасности.
"Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - уточняется в сообщении.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Автомобиль Lada Niva Travel - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"АвтоВАЗ" отзывает в России 14 тысяч машин Lada
Вчера, 16:23
 
АвтоАвтоВАЗФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ЭРА-ГЛОНАСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала