"АвтоВАЗ" отзывает Niva для установки блоков управления системами безопасности
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года для плановой установки блоков управления системой ЭРА-ГЛОНАСС и системой надувных подушек безопасности, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... Отзыву подлежат 8 912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 02 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
Причина отзыва - отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) ЭРА-ГЛОНАСС и блока управления системой надувных подушек безопасности (СНПБ). На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб и блока управления системой надувных подушек безопасности.
"Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - уточняется в сообщении.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
