В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

2025-09-08T00:19:00+03:00

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщает украинский Telegram-канал "Общественное". "В Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.Этот инцидент произошел на фоне звучащей в регионе воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

