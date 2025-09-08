https://ria.ru/20250908/nikolaev-2040326465.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 08.09.2025
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв, сообщает украинский Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, сообщает украинский Telegram-канал "Общественное". "В Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.Этот инцидент произошел на фоне звучащей в регионе воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В Николаеве прогремел взрыв
