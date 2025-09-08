https://ria.ru/20250908/nepal-2040432530.html
Число погибших в ходе протестов в столице Непала возросло до 14 человек
Число погибших в ходе протестов в столице Непала возросло до 14 человек - РИА Новости, 08.09.2025
Число погибших в ходе протестов в столице Непала возросло до 14 человек
Число погибших в результате столкновений между протестующими и полицией в столице Непала Катманду возросло до 14, не менее 80 человек пострадали, сообщает... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число погибших в результате столкновений между протестующими и полицией в столице Непала Катманду возросло до 14, не менее 80 человек пострадали, сообщает местное издание Kathmandu Post со ссылкой на медиков. В понедельник Kathmandu Post сообщило, что по меньшей мере шесть человек погибли, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Кроме того, столичные власти ввели комендантский час в ряде районов города. "По состоянию на 16.00 (13.15 мск - ред) понедельника в результате стрельбы полиции во время протеста... в районе Нью-Банешвар погибли 14 человек", - пишет издание. В больнице подтвердили, что более 80 человек пострадали и получают необходимую помощь, не менее 14 человек в критическом состоянии. Четвертого сентября Kathmandu Post сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta* , Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.* запрещена в России как экстремистская.
