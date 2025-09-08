https://ria.ru/20250908/nauka-2039724604.html

Российские ученые открыли тайну огненных ритуалов скифов и сарматов​

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Древние святилища скифов и сарматов и связанные с ними огненные ритуалы и жертвоприношения изучили исследователи РГГУ. По их данным, святилища были посвящены умершим предкам и богам войны, в них происходили и человеческие жертвоприношения, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Ученые Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) впервые проанализировали и обобщили информацию, связанную со степными святилищами скифов и сарматов, созданными с VI века до нашей эры по IV век нашей эры.Святилища представляют собой обычно круглые на вид курганы, окруженные земляными валами и рвами, и встречаются на пространстве от Южного Урала до Днепра, сообщил профессор кафедры истории и теории культуры РГГУ Сергей Яценко."Как правило, археологи изучают курганы, могилы скифов и сарматов, а их стоянки и святилища – нет. Но могилы дают ограниченную информацию о жизни людей. К сожалению, святилища трудно найти, большинство из них находятся по одному, два, три в составе курганного кладбища, и их часто принимают за разграбленные обычные погребальные курганы", – рассказал он.Исследование показало, что степные святилища посещали небольшие группы людей, это могли быть родственные или соседские общины скифов и сарматов. В большинстве случаев они были посвящены культу умерших предков."Есть и святилища, посвященные Богу войны, для кочевников это было нормально. Например, в святилище у города Курганинск Краснодарского края была найдена бронзовая статуэтка всадника на быке. Похожий образ есть в алано-осетинском нартовском эпосе, это когда-то бог войны (бог-меч) Батраз. В сарматских святилищах горных долин Южного Урала обнаружены предметы вооружения – мечи, которым иногда молились, а иногда их приносили в дар. Это также говорит скорее об их посвящении богу войны", – рассказал археолог.По его словам, святилища нередко бывают очень заметными на местности. Они встречаются на вершинах холмов, на изгибе реки. У них бывает священная ограда, которая должна отгородить божественный мир или мир мертвых, если это кладбище, то от мира живых. Также есть земляной вал, ров и внутренняя конструкция – жертвенник. Обычно это куча камней или один массивный камень, на котором могут лежать разные приношения."Святилища имеют круглую форму, иногда они очень велики – диаметром до 300 метров. Почему кочевники в степи, где не хватало рабочих рук, возводили такие сооружения? Они считали, что для богов, для высших сил можно было и постараться", – пояснил Сергей Яценко.По сведениям ученых, часть святилищ имела центральную яму для огненных ритуалов, где неоднократно поддерживали очень сильный огонь, а ведь в степной зоне не всегда просто было найти много дров."Дело в том, что кочевники считали огонь священной стихией, которая многое порождает и уничтожает все вредное и ненужное. Кроме того, огонь давался свыше и считался частицей солнца и других священных материй. Подобная традиция жечь священные огни существовала у древних ираноязычных народов и сохраняется до сегодняшнего дня у парсов – огнепоклонников, бежавших из Ирана в Индию. Так что этот ритуал нам хорошо известен", – подчеркнул ученый.По его словам, чаще всего в жертву богам кочевники приносили части туш животных – лошадей и овец, а также посуду из глины, бронзы и дерева, предметы конской упряжи и вооружения. Изредка в святилищах встречаются черепа – следы человеческих жертвоприношений."Кочевники считали, что в голове человека заключается его жизненная сила, поэтому к черепам всегда было особое отношение. Например, если они грабили могилу своего современника вскоре после похорон, они часто старались череп положить отдельно от других костей, чтобы умерший не мстил после смерти. Череп мог быть отдельным жертвоприношением. Из них кочевники делали чаши и пили из них, чтобы получить дополнительную силу", – рассказал Яценко.Иногда в святилищах археологи встречают намеренно испорченные части жертвенных предметов, по-видимому, чтобы те успешно попали в мир духов и покойников. Так, в одном из курганов были разбиты и разбросаны посуда и зеркало, в другом у всех амфор были предварительно обломаны ножки.Подобные святилища, распространенные на территории от Южного Урала и плато Устюрт до днепровского Правобережья, и в будущем будут представлять интересный материал для археологических исследований.

