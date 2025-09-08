Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/napadenie-2040505229.html
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма - РИА Новости, 08.09.2025
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма
Подмосковные полицейские задержали четверых молодых людей, которые выпивали и ругались матом у храма в подмосковном Пушкино, а один из них бросил камень в... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T18:06:00+03:00
2025-09-08T18:06:00+03:00
происшествия
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали четверых молодых людей, которые выпивали и ругались матом у храма в подмосковном Пушкино, а один из них бросил камень в священнослужителя, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что в Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма после сделанного им замечания о нарушении общественного порядка. Как сообщали в ГСУ СК по Подмосковью, по данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, что в полицию обратился священнослужитель, который рассказал, что ночью молодые люди громко слушали музыку, выпивали алкоголь и ругались матом рядом с храмом в подмосковном Пушкино. "Сотрудники полиции УМВД России "Пушкинское" в кратчайшие сроки установили и доставили в территориальный отдел четверых молодых людей, которые грубо нарушали общественный порядок рядом с храмом в Пушкино, один из которых, 2009 года рождения, бросил камень в священнослужителя", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пушкино, россия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пушкино, Россия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма

В Пушкине задержали 4 напавших на настоятеля храма мужчин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали четверых молодых людей, которые выпивали и ругались матом у храма в подмосковном Пушкино, а один из них бросил камень в священнослужителя, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что в Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма после сделанного им замечания о нарушении общественного порядка. Как сообщали в ГСУ СК по Подмосковью, по данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
По данным ведомства, что в полицию обратился священнослужитель, который рассказал, что ночью молодые люди громко слушали музыку, выпивали алкоголь и ругались матом рядом с храмом в подмосковном Пушкино.
"Сотрудники полиции УМВД России "Пушкинское" в кратчайшие сроки установили и доставили в территориальный отдел четверых молодых людей, которые грубо нарушали общественный порядок рядом с храмом в Пушкино, один из которых, 2009 года рождения, бросил камень в священнослужителя", - говорится в сообщении ведомства.
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма
19 января, 12:54
 
ПроисшествияПушкиноРоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала