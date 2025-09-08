https://ria.ru/20250908/napadenie-2040505229.html
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма - РИА Новости, 08.09.2025
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма
Подмосковные полицейские задержали четверых молодых людей, которые выпивали и ругались матом у храма в подмосковном Пушкино, а один из них бросил камень в... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали четверых молодых людей, которые выпивали и ругались матом у храма в подмосковном Пушкино, а один из них бросил камень в священнослужителя, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. Ранее в Telegram-канале СК РФ сообщалось, что в Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма после сделанного им замечания о нарушении общественного порядка. Как сообщали в ГСУ СК по Подмосковью, по данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, что в полицию обратился священнослужитель, который рассказал, что ночью молодые люди громко слушали музыку, выпивали алкоголь и ругались матом рядом с храмом в подмосковном Пушкино. "Сотрудники полиции УМВД России "Пушкинское" в кратчайшие сроки установили и доставили в территориальный отдел четверых молодых людей, которые грубо нарушали общественный порядок рядом с храмом в Пушкино, один из которых, 2009 года рождения, бросил камень в священнослужителя", - говорится в сообщении ведомства.
