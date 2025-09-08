В Москве задержали подозреваемых в нападении с топором на мужчину
В Москве задержали двух подозреваемых в разбойном нападении с топором на мужчину
Автомобили полиции на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Московские полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении с топором на местного жителя в одном из столичных дворов, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в Москве во дворе жилого дома неизвестные на иномарке врезались в припаркованный автомобиль и заблокировали москвича, который выгружал вещи из своей машины.
"Злоумышленники в масках угрожали мужчине топором, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и избили. Из багажника машины пострадавшего сообщники похитили пакеты с дорогостоящими смартфонами, рюкзак с документами и денежными средствами. Ущерб составил свыше 2,5 миллионов рублей", - сказала Волк.
Она отметила, что на месте происшествия полицейские изъяли топор и предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который был направлен на экспертизу.
Оперативники задержали двух подозреваемых на территории столичного железнодорожного вокзала. Выяснилось, что похищенное они передали третьему соучастнику.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника и поиск похищенного, уточнила Волк.
