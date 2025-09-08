https://ria.ru/20250908/nalog-2040331465.html

В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания

В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания - РИА Новости, 08.09.2025

В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты питания

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов внесет в ГД в понедельник законопроект, которым предлагается снизить налог на... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T01:48:00+03:00

2025-09-08T01:48:00+03:00

2025-09-08T01:48:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов внесет в ГД в понедельник законопроект, которым предлагается снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции, проект будет внесен в Госдуму в понедельник. "Настоящим проектом федерального закона предлагается снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально-значимыми для широких групп граждан Российской Федерации. При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%", - сказано в пояснительной записке к проекту. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что проектом предлагается снизить ставку НДС с 10% до 5% для продовольственных товаров, а также книжной продукции, периодических изданий, медикаментов и товаров для детей. По словам руководителя фракции СРЗП, продовольствие, лекарства и товары для детей критически важны для населения и составляют значительную часть потребительской корзины большинства россиян.

https://ria.ru/20250906/mrot-2040122727.html

https://ria.ru/20250716/zakon-2029509278.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей миронов, госдума рф