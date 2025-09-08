https://ria.ru/20250908/naemniki-2040448161.html
Мирошник рассказал, зачем американцы едут в ВСУ
Мирошник рассказал, зачем американцы едут в ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Мирошник рассказал, зачем американцы едут в ВСУ
Большинство американцев, которые едут в ВСУ, это радикалы-националисты, которым нужен боевой опыт, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:21:00+03:00
2025-09-08T15:21:00+03:00
2025-09-08T15:29:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
родион мирошник
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большинство американцев, которые едут в ВСУ, это радикалы-националисты, которым нужен боевой опыт, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."На данный момент число американских наемников-профессионалов постепенно снижается, но есть поток людей, в основном националистическо-радикального происхождения по своим убеждениям, которые стремятся получить военный опыт и пройти, как на Украине говорят, "вишкіл" (обучение, - ред.). Поэтому они попадают в учебки, которые организованы ВСУ, в том числе с использованием иностранных инструкторов, и проходят, получают вот такой военный опыт", - заявил Мирошник РИА Новости.Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила, что по меньшей мере 92 американских наемника погибли на Украине. По данным издания, с 2022 года на Украину могли отправиться от тысячи до нескольких тысяч американских наемников. Кроме того, газета пишет, что со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, более старшего возраста, ветеранов ВС США, стремящихся возобновить военную карьеру, которая не доступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.
https://ria.ru/20250908/miroshnik-2040447188.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, родион мирошник, сша
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Родион Мирошник, США
Мирошник рассказал, зачем американцы едут в ВСУ
Мирошник: американцы, которые едут в ВСУ, в основном радикалы-националисты