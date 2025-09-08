Рейтинг@Mail.ru
Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 08.09.2025 (обновлено: 14:37 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/myasnikov-2040429067.html
Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России
Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России - РИА Новости, 08.09.2025
Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Об этом он сказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1"."Самое РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T14:01:00+03:00
2025-09-08T14:37:00+03:00
россия
александр мясников (врач)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036372873_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_27deb6fef20237aa0032b4fc947eca1b.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Об этом он сказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1"."Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", — сказал он. Мясников добавил, что во всем мире это средство перестали назначать, за исключением особых случаев.Аспирин имеет как жаропонижающие и обезболивающие свойства, так кроверазжижающие. Именно из-за последнего его используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Однако связанное с этим качеством повышение кровоточивости, делает его опасным в случае, если надо сбить температуру.
https://ria.ru/20250815/myasnikov-2035604345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036372873_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_327c46a53404a88f72790056bf7b1975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр мясников (врач), здоровье - общество
Россия, Александр Мясников (врач), Здоровье - Общество
Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России

Врач Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом АрбатеАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом Арбате
Александр Мясников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Об этом он сказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

"Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", — сказал он.

Мясников добавил, что во всем мире это средство перестали назначать, за исключением особых случаев.
Аспирин имеет как жаропонижающие и обезболивающие свойства, так кроверазжижающие. Именно из-за последнего его используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Однако связанное с этим качеством повышение кровоточивости, делает его опасным в случае, если надо сбить температуру.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Поздно понял, как далеко все зашло": удивительная жизнь доктора Мясникова
15 августа, 19:19
 
РоссияАлександр Мясников (врач)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала