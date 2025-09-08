Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России
Врач Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом АрбатеАлександр Мясников
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом Арбате
Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Об этом он сказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", — сказал он.
Мясников добавил, что во всем мире это средство перестали назначать, за исключением особых случаев.
Аспирин имеет как жаропонижающие и обезболивающие свойства, так кроверазжижающие. Именно из-за последнего его используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Однако связанное с этим качеством повышение кровоточивости, делает его опасным в случае, если надо сбить температуру.