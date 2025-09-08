https://ria.ru/20250908/myasnikov-2040429067.html

Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Об этом он сказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1"."Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин", — сказал он. Мясников добавил, что во всем мире это средство перестали назначать, за исключением особых случаев.Аспирин имеет как жаропонижающие и обезболивающие свойства, так кроверазжижающие. Именно из-за последнего его используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Однако связанное с этим качеством повышение кровоточивости, делает его опасным в случае, если надо сбить температуру.

