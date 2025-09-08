Страховщики назвали самые аварийные марки мотоциклов
Страховщики назвали самые аварийные марки мотоциклов в России в сезоне-2025
Мотоциклист на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Стали известны самые аварийные марки мотоциклов в России в текущем мотосезоне: по предварительным данным страховщиков, чаще всего виновниками дорожных происшествий с мотоциклистами становились обладатели Yamaha, CFMOTO, Honda и Kawasaki, рассказали РИА Новости эксперты страхового дома ВСК.
"Структура аварийности с участием различных брендов мотоциклов заметно отличается. Так, по оценкам ВСК, чаще всего виновниками ДТП становятся обладатели Yamaha – ни них пришлось 28% ДТП с мотоциклами против 22% в 2024 году", - привели в страховой компании данные по текущему мотосезону.
Далее в антирейтинге владельцы мотоциклов CFMOTO, на которых в этом сезоне пришлось 17% аварий. Третье место делят владельцы Honda и Kawasaki, на которых приходится по 11% дорожных происшествий. Еще по 7% случаев приходится на владельцев мотоциклов BMW, Motoland и Triumph.
В страховом доме отмечают, что в сезоне-2025 в России зафиксировано относительно немного ДТП с участием мотоциклов: на них пришлось не более 0,04% от общего числа страховых событий по каско. Большая часть происшествий была зафиксирована в начале сезона – на апрель и май пришлось по 31% от общего числа таких происшествий.
В региональном разрезе лидерами по числу ДТП с мотоциклами стали Москва и Краснодарский край – по 21%. Причем, в 2024 году на эти регионы приходилось 5,6% и 19% ДТП соответственно. В антирейтинг также вошли Новосибирская (11%, против 7% в прошлом году) и Ростовская (7%, в прошлом году было менее 3%) области.
