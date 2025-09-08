https://ria.ru/20250908/mototsikl-2040334251.html

Страховщики назвали самые аварийные марки мотоциклов

Страховщики назвали самые аварийные марки мотоциклов - РИА Новости, 08.09.2025

Страховщики назвали самые аварийные марки мотоциклов

Стали известны самые аварийные марки мотоциклов в России в текущем мотосезоне: по предварительным данным страховщиков, чаще всего виновниками дорожных... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T03:03:00+03:00

2025-09-08T03:03:00+03:00

2025-09-08T03:03:00+03:00

авто

россия

москва

краснодарский край

kawasaki

bmw ag

bmw 1

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780884667_0:125:3130:1886_1920x0_80_0_0_990b9f547d208741d502b3da9ab9f7df.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Стали известны самые аварийные марки мотоциклов в России в текущем мотосезоне: по предварительным данным страховщиков, чаще всего виновниками дорожных происшествий с мотоциклистами становились обладатели Yamaha, CFMOTO, Honda и Kawasaki, рассказали РИА Новости эксперты страхового дома ВСК. "Структура аварийности с участием различных брендов мотоциклов заметно отличается. Так, по оценкам ВСК, чаще всего виновниками ДТП становятся обладатели Yamaha – ни них пришлось 28% ДТП с мотоциклами против 22% в 2024 году", - привели в страховой компании данные по текущему мотосезону. Далее в антирейтинге владельцы мотоциклов CFMOTO, на которых в этом сезоне пришлось 17% аварий. Третье место делят владельцы Honda и Kawasaki, на которых приходится по 11% дорожных происшествий. Еще по 7% случаев приходится на владельцев мотоциклов BMW, Motoland и Triumph. В страховом доме отмечают, что в сезоне-2025 в России зафиксировано относительно немного ДТП с участием мотоциклов: на них пришлось не более 0,04% от общего числа страховых событий по каско. Большая часть происшествий была зафиксирована в начале сезона – на апрель и май пришлось по 31% от общего числа таких происшествий. В региональном разрезе лидерами по числу ДТП с мотоциклами стали Москва и Краснодарский край – по 21%. Причем, в 2024 году на эти регионы приходилось 5,6% и 19% ДТП соответственно. В антирейтинг также вошли Новосибирская (11%, против 7% в прошлом году) и Ростовская (7%, в прошлом году было менее 3%) области.

https://ria.ru/20250908/dtp-2040333922.html

https://ria.ru/20250730/dtp--2032345094.html

россия

москва

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, москва, краснодарский край, kawasaki, bmw ag, bmw 1, происшествия