https://ria.ru/20250908/moskva-2040552294.html

В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда

В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 08.09.2025

В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда

Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" в годовщину начала блокады Ленинграда выложили в Москве цифру 872 из лампад – столько... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T22:51:00+03:00

2025-09-08T22:51:00+03:00

2025-09-08T22:51:00+03:00

общество

ленинград

ладожское озеро

мгер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_b9a61e6f630e95476a0f0046e16bd9c5.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" в годовщину начала блокады Ленинграда выложили в Москве цифру 872 из лампад – столько дней длилась блокада, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы зажгли цифру 872 - именно столько дней длилась блокада. На Поклонной горе мы чтим память людей, которые выстояли назло врагам", - сказал зампред МГЕР Александр Лебедев, который принял участие в мероприятии. Более 500 активистов возложили цветы к Вечному огню и почтили память тех, кто не выжил в блокадные дни. "Сейчас у Вечного огня играет 7-я, Ленинградская симфония (композитора Дмитрия - ред.) Шостаковича. Эта музыка стала символом жизни и Победы над фашизмом. Каким стали и сами ленинградцы. Несмотря на лишения, они продолжали ковать победу – делали снаряды, тушили бомбы на крышах", - подчеркнул Лебедев. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20250908/germaniya-2040544221.html

https://ria.ru/20250825/delo-2037482431.html

ленинград

ладожское озеро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинград, ладожское озеро, мгер