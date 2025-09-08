Рейтинг@Mail.ru
В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда
22:51 08.09.2025
В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" в годовщину начала блокады Ленинграда выложили в Москве цифру 872 из лампад – столько дней длилась блокада, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы зажгли цифру 872 - именно столько дней длилась блокада. На Поклонной горе мы чтим память людей, которые выстояли назло врагам", - сказал зампред МГЕР Александр Лебедев, который принял участие в мероприятии. Более 500 активистов возложили цветы к Вечному огню и почтили память тех, кто не выжил в блокадные дни. "Сейчас у Вечного огня играет 7-я, Ленинградская симфония (композитора Дмитрия - ред.) Шостаковича. Эта музыка стала символом жизни и Победы над фашизмом. Каким стали и сами ленинградцы. Несмотря на лишения, они продолжали ковать победу – делали снаряды, тушили бомбы на крышах", - подчеркнул Лебедев. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" в годовщину начала блокады Ленинграда выложили в Москве цифру 872 из лампад – столько дней длилась блокада, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы зажгли цифру 872 - именно столько дней длилась блокада. На Поклонной горе мы чтим память людей, которые выстояли назло врагам", - сказал зампред МГЕР Александр Лебедев, который принял участие в мероприятии.
Более 500 активистов возложили цветы к Вечному огню и почтили память тех, кто не выжил в блокадные дни.
"Сейчас у Вечного огня играет 7-я, Ленинградская симфония (композитора Дмитрия - ред.) Шостаковича. Эта музыка стала символом жизни и Победы над фашизмом. Каким стали и сами ленинградцы. Несмотря на лишения, они продолжали ковать победу – делали снаряды, тушили бомбы на крышах", - подчеркнул Лебедев.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
