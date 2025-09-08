https://ria.ru/20250908/moskva-2040546175.html
В Москве задержанный мужчина напал на полицейских в отделе
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мужчина, задержанный за незаконный оборот оружия, напал на двух сотрудников полиции в отделе в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ. По версии следствия, 6 сентября мужчина в ОМВД России "Коммунарский" Москвы, не желая быть привлеченным к ответственности за незаконный оборот оружия, напал на двух сотрудников полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. "Столичными следователями СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
