В Москве задержанный мужчина напал на полицейских в отделе
21:28 08.09.2025
В Москве задержанный мужчина напал на полицейских в отделе
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мужчина, задержанный за незаконный оборот оружия, напал на двух сотрудников полиции в отделе в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ. По версии следствия, 6 сентября мужчина в ОМВД России "Коммунарский" Москвы, не желая быть привлеченным к ответственности за незаконный оборот оружия, напал на двух сотрудников полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. "Столичными следователями СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
происшествия, россия, новая москва, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новая Москва, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержанный мужчина напал на полицейских в отделе

В Новой Москве задержанный мужчина напал на двух полицейских в отделе

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мужчина, задержанный за незаконный оборот оружия, напал на двух сотрудников полиции в отделе в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.
По версии следствия, 6 сентября мужчина в ОМВД России "Коммунарский" Москвы, не желая быть привлеченным к ответственности за незаконный оборот оружия, напал на двух сотрудников полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
"Столичными следователями СК фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Подмосковье задержали мужчин, напавших на настоятеля храма
