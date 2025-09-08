https://ria.ru/20250908/moskva-2040442665.html

Дороги и тротуары промоют в Москве в рамках подготовки ко Дню города

Дороги и тротуары промоют в Москве в рамках подготовки ко Дню города

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Все дороги и тротуары в Москве промоют в субботу специальным шампунем в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - подчеркнул Бирюков.

