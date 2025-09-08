https://ria.ru/20250908/moskva-2040442665.html
Дороги и тротуары промоют в Москве в рамках подготовки ко Дню города
Дороги и тротуары промоют в Москве в рамках подготовки ко Дню города - РИА Новости, 08.09.2025
Дороги и тротуары промоют в Москве в рамках подготовки ко Дню города
Все дороги и тротуары в Москве промоют в субботу специальным шампунем в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T14:54:00+03:00
2025-09-08T14:54:00+03:00
2025-09-08T14:54:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583280955_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_121cd766bb58ab701e04407a497d10f9.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Все дороги и тротуары в Москве промоют в субботу специальным шампунем в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - подчеркнул Бирюков.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583280955_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1d96ec455db926c5b82649b53378c2bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Дороги и тротуары промоют в Москве в рамках подготовки ко Дню города
Дороги и тротуары промоют в Москве в субботу в рамках подготовки ко Дню города
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Все дороги и тротуары в Москве промоют в субботу специальным шампунем в рамках подготовки ко Дню города, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой.
"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - подчеркнул Бирюков.