В Молдавии оппозиция потребовала отставки министра труда
В Молдавии оппозиционная партия социалистов требуют отставки министра труда Бузу
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 сен – РИА Новости. Депутаты от оппозиционной партии социалистов (ПСРМ) в Молдавии потребовали отставки министра труда и социальной защиты Алексея Бузу, позволившего оскорбительные высказывания в адрес жителей республики, заявил в понедельник вице-спикер парламента, исполнительный секретарь политсилы Влад Батрынча.
Ранее Бузу, выступая на встрече с избирателями, назвал большую часть граждан Молдавии "быдлом" из-за того, что они не поддерживают курс властей республики на евроинтеграцию и критикуют правящую партию "Действие и солидарность".
"Господин Бузу, посмотрите в зеркало и вспомните, как вы назвали тех, кто платит вам зарплату. Вы оскорбили людей и нарушили закон, проиндексировав пенсии всего на 15 процентов при инфляции в 30 процентов. Такое поведение министра недопустимо, мы требуем отставки министра", - заявил Батрынча, выступая на митинге у здания минсоцзащиты.
Депутат от ПСРМ Алла Дарованная сообщила, что социалисты инициируют новый вотум недоверия министру.
"Мы неоднократно вызывали его в парламент и добивались ответа на вопросы. Теперь, в последние недели перед выборами, подаем новую инициативу о его отставке", - сказала депутат.
В понедельник Бузу опубликовал видеообращение, где извинился перед гражданами. Однако, несмотря на извинения, скандал продолжает набирать обороты и усиливает недовольство общественности и оппозиции.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.