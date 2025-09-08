Рейтинг@Mail.ru
Патриотический блок лидировал бы на выборах в Молдавии, показал опрос
17:02 08.09.2025
Патриотический блок лидировал бы на выборах в Молдавии, показал опрос
КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Патриотический избирательный блок лидировал бы на парламентских выборах в Молдавии, за него собираются проголосовать 36% избирателей, об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Жителей Молдавии попросили ответить, за какую партию они проголосовали бы на парламентских выборах. За Патриотический избирательный блок свой голос из уже определившихся с выбором намерено отдать 36% респондентов, за правящую ныне партию "Действие и солидарность" (ПДС) - 34,7%, за "Нашу партию" - 8,4% и за блок "Альтернатива" - 7,9%, остальные набрали значительно меньше процентов. Исходя из опроса, шанс войти в будущий парламент без учета голосов диаспоры и жителей Приднестровья есть именно у этих четыре политических формирований. Патриотический блок получил бы 42 мандата, ПДС – 40, "Наша партия" - 10 и "Альтернатива" – 9 мандатов. Отмечается, что в период сбора данных партия "Великая Молдова" еще не была допущена к выборам, поэтому она не фигурирует в результатах. Опрос проводился в период с 20 августа по 3 сентября, в нем приняли участие 1059 человек из 87 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 2,9%. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Патриотический избирательный блок лидировал бы на парламентских выборах в Молдавии, за него собираются проголосовать 36% избирателей, об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Жителей Молдавии попросили ответить, за какую партию они проголосовали бы на парламентских выборах. За Патриотический избирательный блок свой голос из уже определившихся с выбором намерено отдать 36% респондентов, за правящую ныне партию "Действие и солидарность" (ПДС) - 34,7%, за "Нашу партию" - 8,4% и за блок "Альтернатива" - 7,9%, остальные набрали значительно меньше процентов.
Исходя из опроса, шанс войти в будущий парламент без учета голосов диаспоры и жителей Приднестровья есть именно у этих четыре политических формирований. Патриотический блок получил бы 42 мандата, ПДС – 40, "Наша партия" - 10 и "Альтернатива" – 9 мандатов. Отмечается, что в период сбора данных партия "Великая Молдова" еще не была допущена к выборам, поэтому она не фигурирует в результатах.
Опрос проводился в период с 20 августа по 3 сентября, в нем приняли участие 1059 человек из 87 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 2,9%.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
