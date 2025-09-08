https://ria.ru/20250908/moldaviya-2040447294.html

Додон рассказал о целях молдавского Патриотического избирательного блока

КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Инициативы молдавского Патриотического избирательного блока направлены на сохранение суверенитета и нейтралитета республики, а также на создание моста между Востоком и Западом, заявил в понедельник экс-президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Вместе с коллегами по Патриотическому блоку сегодня представили нашу предвыборную платформу, с которой мы участвуем в этих парламентских выборах. Наши инициативы направлены на: сохранение суверенитета, нейтралитета и молдавской идентичности; создание моста между Востоком и Западом; построение правового государства, где каждому жителю будут гарантированы социальная справедливость и защита; объединение страны; экономический суверенитет; государство в интересах народа, а не чиновников", - написал в своем Telegram-канале Додон. Ранее в понедельник молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData) опубликовала данные соцопроса, согласно которому Патриотический избирательный блок лидировал бы на парламентских выборах в Молдавии, за него собираются проголосовать 36% избирателей. За правящую в стране партию "Действие и солидарность" (ПДС) отдали бы свой голос 34,7% молдаван, за "Нашу партию" - 8,4% и за блок "Альтернатива" - 7,9% респондентов соответственно. Исходя из опроса, шанс войти в будущий парламент без учета голосов диаспоры и жителей Приднестровья есть именно у этих четыре политических формирований. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

