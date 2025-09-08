Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению страны в НАТО - РИА Новости, 08.09.2025
13:55 08.09.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению страны в НАТО
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению страны в НАТО
КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Большинство жителей Молдавии выступают против вступления в НАТО и объединения с Румынией, об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в понедельник молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 23,4% респондентов (30,8% месяцем ранее). Против вступления в НАТО высказались 67,3% опрошенных (59,3% ранее). При этом 9,3% (9,9% ранее) молдаван не смогли определиться с ответом. Идею присоединения к Румынии, исходя из опроса, поддерживают только треть респондентов - 32,4% (31% месяцем ранее). Против такого развития событий 60,6% (61,5% месяцем ранее) опрошенных и 7% (7,5% ранее) не смогли определиться с ответом. Опрос проводился в период с 20 августа по 3 сентября, в нем приняли участие 1059 человек из 87 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 2,9%. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом страны Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
в мире, молдавия, румыния, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Майя Санду, НАТО
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Большинство жителей Молдавии выступают против вступления в НАТО и объединения с Румынией, об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в понедельник молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 23,4% респондентов (30,8% месяцем ранее). Против вступления в НАТО высказались 67,3% опрошенных (59,3% ранее). При этом 9,3% (9,9% ранее) молдаван не смогли определиться с ответом.
Идею присоединения к Румынии, исходя из опроса, поддерживают только треть респондентов - 32,4% (31% месяцем ранее). Против такого развития событий 60,6% (61,5% месяцем ранее) опрошенных и 7% (7,5% ранее) не смогли определиться с ответом.
Опрос проводился в период с 20 августа по 3 сентября, в нем приняли участие 1059 человек из 87 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 2,9%.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом страны Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
