Молдавский блок "Победа" продолжит протесты, несмотря на давление властей

КИШИНЕВ, 8 сен — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" продолжит протестовать и бороться с правящим режимом, несмотря на усиление давления со стороны властей, сообщает пресс-служба политформирования. Полицейские и прокуроры 4 сентября провели более 40 обысков на севере Молдавии по делу об избирательной коррупции, незаконном финансировании политических сил и отмывании денег. Позже пресс-служба полиции сообщила о задержании на 72 часа двух человек, связанных с блоком "Победа". Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Преступный режим демонстрирует свою прогнившую суть, усиливая давление на здоровые общественные силы. Массовые обыски со спецназом, применение силы и оскорбления задержанных, их травля в социальных сетях и прессинг родных и близких — все это явно говорит о том, что Молдова сегодня — стопроцентно захваченное государство… Несмотря на все преследования, обыски, суды, приговоры, шантаж и издевательства властей над собственными гражданами, мы не останавливаем борьбу. Наш блок и партии продолжат протестовать и бороться с антинародным режимом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется, что политформирование приложит все силы, чтобы на парламентских выборах правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) не осталась у власти. "Нам запретили регистрировать блок "Победа" и участвовать в выборах. Наших активистов незаконно преследуют, штрафуют на огромные суммы, судят и выносят несправедливые, противозаконные приговоры. Это уже не просто истерика партии власти — это произвол диктатуры, установленной (президентом Молдавии) Майей Санду. ПДС понимает, что именно блок "Победа", наши сторонники и активисты являются главной угрозой сохранения их власти в Молдове. Поэтому правящая партия и вся конструкция власти все силы вкладывает в борьбу с нами", - поясняется в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

