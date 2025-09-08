https://ria.ru/20250908/mo-2040399518.html
ПВО сбила 195 украинских беспилотников за сутки
ПВО сбила 195 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
ПВО сбила 195 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО РФ за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 195 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в понедельник РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средства ПВО РФ за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 195 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в понедельник"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
