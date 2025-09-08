https://ria.ru/20250908/mishustin-2040466131.html

Мишустин поручил своевременно проработать инициативы Путина на ВЭФ

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил детально и своевременно проработать все инициативы президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие на Восточном экономическом форуме. "Все инициативы главы государства, прозвучавшие на Восточном экономическом форуме, должны быть детально и своевременно проработаны, а поручения – выполнены. Держите это на личном контроле по своим направлениям", - сказал Мишустин в ходе совещания. Глава правительства напомнил, что на ВЭФ Путин озвучил целый ряд предложений и дал поручения по дальнейшему укреплению экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального округа. В частности, на реализацию мастер-планов развития городов Дальнего Востока будет направляться 5% расходов профильных госпрограмм. "Антон Германович, надо это обеспечить и взять под контроль", - обратился Мишустин к министру финансов РФ Антону Силуанову. Также Мишустин сообщил, что согласно поручению президента, дальневосточная и арктическая ипотечные программы будут распространены на вторичное жилье в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома. Кредит по ставке 2% должен стать доступен многодетным семьям независимо от возраста родителей, а также всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений. В рамках мер поддержки экономики региона с 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике планируется запустить единый преференциальный режим для бизнеса, с 1 января 2026 года начнет работать механизм международных территорий опережающего развития, подчеркнул премьер. "Еще одна значимая задача, которая была поставлена президентом, – развитие Трансарктического коридора. Для этого необходимо формировать современные центры судостроения, которые способны выпускать всю линейку судов для арктических вод. И также по поручению главы государства проработаем возможность доставки грузов из Сибири и с Урала с использованием Северного морского пути", - сказал Мишустин. Кроме того, глава правительства поручил не позднее ноября утвердить долгосрочный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Ряд других задач касается высокотехнологичных инициатив. В частности, правительство планирует подготовить и утвердить на базе нацпроектов технологического лидерства соответствующие программы для Дальнего Востока и Арктики. Также на дальневосточные регионы будет распространен экспериментальный правовой режим использования беспилотных средств. "Необходимо также утвердить Стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2030 года с прогнозом до 2036. Надо обеспечить тесное взаимодействие ведомств, поскольку документ комплексный и охватит все отрасли", - добавил Мишустин.

