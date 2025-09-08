https://ria.ru/20250908/mishustin-2040466131.html
Мишустин поручил своевременно проработать инициативы Путина на ВЭФ
Мишустин поручил своевременно проработать инициативы Путина на ВЭФ - РИА Новости, 08.09.2025
Мишустин поручил своевременно проработать инициативы Путина на ВЭФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил детально и своевременно проработать все инициативы президента РФ... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:19:00+03:00
2025-09-08T16:19:00+03:00
2025-09-08T18:32:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
антон силуанов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040511656_0:268:3166:2048_1920x0_80_0_0_82aa01d300731a4fd66da784031710fe.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил детально и своевременно проработать все инициативы президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие на Восточном экономическом форуме. "Все инициативы главы государства, прозвучавшие на Восточном экономическом форуме, должны быть детально и своевременно проработаны, а поручения – выполнены. Держите это на личном контроле по своим направлениям", - сказал Мишустин в ходе совещания. Глава правительства напомнил, что на ВЭФ Путин озвучил целый ряд предложений и дал поручения по дальнейшему укреплению экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального округа. В частности, на реализацию мастер-планов развития городов Дальнего Востока будет направляться 5% расходов профильных госпрограмм. "Антон Германович, надо это обеспечить и взять под контроль", - обратился Мишустин к министру финансов РФ Антону Силуанову. Также Мишустин сообщил, что согласно поручению президента, дальневосточная и арктическая ипотечные программы будут распространены на вторичное жилье в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома. Кредит по ставке 2% должен стать доступен многодетным семьям независимо от возраста родителей, а также всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений. В рамках мер поддержки экономики региона с 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике планируется запустить единый преференциальный режим для бизнеса, с 1 января 2026 года начнет работать механизм международных территорий опережающего развития, подчеркнул премьер. "Еще одна значимая задача, которая была поставлена президентом, – развитие Трансарктического коридора. Для этого необходимо формировать современные центры судостроения, которые способны выпускать всю линейку судов для арктических вод. И также по поручению главы государства проработаем возможность доставки грузов из Сибири и с Урала с использованием Северного морского пути", - сказал Мишустин. Кроме того, глава правительства поручил не позднее ноября утвердить долгосрочный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Ряд других задач касается высокотехнологичных инициатив. В частности, правительство планирует подготовить и утвердить на базе нацпроектов технологического лидерства соответствующие программы для Дальнего Востока и Арктики. Также на дальневосточные регионы будет распространен экспериментальный правовой режим использования беспилотных средств. "Необходимо также утвердить Стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2030 года с прогнозом до 2036. Надо обеспечить тесное взаимодействие ведомств, поскольку документ комплексный и охватит все отрасли", - добавил Мишустин.
https://realty.ria.ru/20250902/spros-2039111769.html
https://ria.ru/20250905/vef-2039833162.html
https://ria.ru/20250904/mishustin-2039695860.html
россия
дальний восток
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040511656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a6b69a1cc309204a6bfcf394bc48cd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, антон силуанов, владимир путин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Арктика, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Владимир Путин
Мишустин поручил своевременно проработать инициативы Путина на ВЭФ
Мишустин поручил детально и своевременно проработать инициативы Путина на ВЭФ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник поручил детально и своевременно проработать все инициативы президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие на Восточном экономическом форуме.
"Все инициативы главы государства, прозвучавшие на Восточном экономическом форуме, должны быть детально и своевременно проработаны, а поручения – выполнены. Держите это на личном контроле по своим направлениям", - сказал Мишустин
в ходе совещания.
Глава правительства напомнил, что на ВЭФ Путин
озвучил целый ряд предложений и дал поручения по дальнейшему укреплению экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального округа. В частности, на реализацию мастер-планов развития городов Дальнего Востока
будет направляться 5% расходов профильных госпрограмм.
"Антон Германович, надо это обеспечить и взять под контроль", - обратился Мишустин к министру финансов РФ Антону Силуанову
.
Также Мишустин сообщил, что согласно поручению президента, дальневосточная и арктическая ипотечные программы будут распространены на вторичное жилье в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома. Кредит по ставке 2% должен стать доступен многодетным семьям независимо от возраста родителей, а также всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений.
В рамках мер поддержки экономики региона с 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике
планируется запустить единый преференциальный режим для бизнеса, с 1 января 2026 года начнет работать механизм международных территорий опережающего развития, подчеркнул премьер.
"Еще одна значимая задача, которая была поставлена президентом, – развитие Трансарктического коридора. Для этого необходимо формировать современные центры судостроения, которые способны выпускать всю линейку судов для арктических вод. И также по поручению главы государства проработаем возможность доставки грузов из Сибири и с Урала
с использованием Северного морского пути", - сказал Мишустин.
Кроме того, глава правительства поручил не позднее ноября утвердить долгосрочный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов.
Ряд других задач касается высокотехнологичных инициатив. В частности, правительство планирует подготовить и утвердить на базе нацпроектов технологического лидерства соответствующие программы для Дальнего Востока и Арктики. Также на дальневосточные регионы будет распространен экспериментальный правовой режим использования беспилотных средств.
"Необходимо также утвердить Стратегию развития Дальневосточного федерального округа на период до 2030 года с прогнозом до 2036. Надо обеспечить тесное взаимодействие ведомств, поскольку документ комплексный и охватит все отрасли", - добавил Мишустин.