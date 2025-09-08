Минцифры оценило затраты на программу "Детская книжная карта"

Рейтинг@Mail.ru
03:22 08.09.2025 (обновлено: 12:38 08.09.2025)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Для реализации программы "Детская книжная карта" на первые три года потребуется порядка 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "Детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет. "Мы посчитали, что на первые три года нужно где-то 28 миллиардов рублей для того, чтобы карта заработала, исходя из того, что финансовое наполнение карты будет 3 тысячи рублей", - сказал Григорьев. Путин в начале июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг, ее номинал будет составлять три тысячи рублей, такие карты получат семьи на каждого ребенка в возрасте от трех до шести лет. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила назвать программу "Золотым ключиком".
© Фото : Public domain/Jim BarnesДети в книжном магазине
Дети в книжном магазине. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Для реализации программы "Детская книжная карта" на первые три года потребуется порядка 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы "Детская книжная карта" для семей с детьми от трех до шести лет.
"Мы посчитали, что на первые три года нужно где-то 28 миллиардов рублей для того, чтобы карта заработала, исходя из того, что финансовое наполнение карты будет 3 тысячи рублей", - сказал Григорьев.
Путин в начале июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта", чтобы повысить доступность детских книг, ее номинал будет составлять три тысячи рублей, такие карты получат семьи на каждого ребенка в возрасте от трех до шести лет. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила назвать программу "Золотым ключиком".
