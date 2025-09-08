https://ria.ru/20250908/mid-2040549761.html

МИД прокомментировал слова иноагентов после высказываний Лаврова

МИД прокомментировал слова иноагентов после высказываний Лаврова - РИА Новости, 08.09.2025

МИД прокомментировал слова иноагентов после высказываний Лаврова

МИД России отметил атаку иноагентов в медиапространстве после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о современных международных отношениях и... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T22:16:00+03:00

2025-09-08T22:16:00+03:00

2025-09-08T22:16:00+03:00

россия

сергей лавров

мгимо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. МИД России отметил атаку иноагентов в медиапространстве после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире, сказанных перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, сообщили в дипведомстве. "Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Мобилизованы все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах в попытке переврать слова главы МИД России о современных международных отношениях и будущем многополярном мире", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России. В сообщении также привели слова министра: "Мы живём на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать "берлинские стены", условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу". В МИД России напомнили, что после завершения противостояния Запад-Восток и объединения Германии Россия долго пыталась выстраивать "общий дом" с бывшими противниками, отметив, что в 2010 году Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства РФ, написал статью для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, в которой предложил создать "гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока". "Что же мы получили? От нас ещё в 90-е стали отгораживаться именно "стенами" — институциональными, санкционными, визовыми. И "стена" эта в виде восточных границ НАТО — в нарушение всех обещаний и договорённостей — постоянно двигалась к нашим рубежам... Так что, как бы ни старались фейкомётчики, приписать нам возведение новых "стен" не получится", - заключили в МИД России.

https://ria.ru/20250908/biznes-2040450927.html

https://ria.ru/20250908/lavrov-2040401276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, мгимо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)