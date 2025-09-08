https://ria.ru/20250908/mid-2040463467.html

Россия отвергла обвинения в причастности к прослушке во дворце в Аргентине

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва решительно отвергает утверждения министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич о якобы причастности России к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце, сообщили в МИД России. "Восьмого сентября в МИД России был приглашен посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра, которому было заявлено, что в Москве обратили внимание на публичные высказывания министра безопасности Аргентинской Республики Патрисии Буллрич о якобы причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины, подчеркивается в заявлении. "Заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными", - заключили в дипведомстве.В середине августа стримминговый канал Carnaval выложил аудиозапись, на которой человек с голосом уже экс-главы национального агентства по делам инвалидов Диего Спагнуоло жалуется на коррупцию в ведомстве, к которой якобы имеет отношение глава секретариата президента и сестра Хавьера Милея Карина. Речь шла о взятках от поставщиков лекарств за контракты с агентством. Затем канал выложил ещё отрывки из разговора Спагнуоло с неизвестным собеседником, а также запись якобы с голосом самой Карины Милей, сделанной в доме правительства. На ней не было какой-либо компрометирующей информации, но канал сообщил, что располагает и другими аудио.В результате в агентстве и одной из компаний-поставщиков лекарств были проведены обыски, как и в офисе самого YouTube-канала. Власти Аргентины через суд добились запрета на публикацию новых записей. Официальный представитель президента Мануэль Адорни назвал запись разговоров Карины Милей "незаконной разведывательной операцией" и "целенаправленной атакой". Министр безопасности Патрисия Буллрич в интервью радио Rivadavia заявила, что запись "могла быть сделана кем угодно", но в ее утечке могут быть виноваты "люди, связанные с русской службой разведки", "возможно, к этому имеет отношение и Венесуэла".Публикация аудио пришлась на время кампании в преддверии парламентских выборов в Аргентине. Обвинения в коррупции, особенно в отношении близких к президенту людей, являются серьезным ударом для самого главы государства, который всю свою избирательную кампанию и само управление страной строит на лозунге борьбы со взяточничеством и продажностью, характерных, как считает Милей, для прошлого, левого, правительства. Более того, на аудиозаписи речь шла о коррупции в такой чувствительной сфере как поддержка инвалидов. Милей недавно наложил вето на законопроект об увеличении помощи людям с ограниченными возможностями. Это вето уже преодолела палата депутатов, теперь решение за сенатом.В июне этого года официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни, не предъявив никаких доказательств, сообщил, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России. Россияне якобы могли осуществлять подозрительную деятельность в геополитических интересах в пользу РФ в тесной кооперации с аргентинцами. Цель их предполагаемой кампании - сформировать группу людей, лояльных интересам России, чтобы проводить кампании по дезинформации и влиянию против аргентинского государства. При этом официальный представитель не уточнял, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.

