МИД: Россия выступает за прекращение вмешательства Запада в боснийские дела

2025-09-08T12:28:00+03:00

2025-09-08T12:28:00+03:00

2025-09-08T12:51:00+03:00

россия

босния и герцеговина

москва

в мире

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва выступает за прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела, сообщил в понедельник МИД РФ."Для этого необходимы скорейшее закрытие аппарата высокого представителя (Кристиана Шмидта - ред.), превратившегося в главный генератор проблем в Боснии и Герцеговине, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами, прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела", - подчеркивают в заявлении.

россия

босния и герцеговина

москва

2025

