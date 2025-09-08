Поддержка Украины может продлиться долго, заявил Мерц
Мерц заявил, что поддержка Украины может продлиться очень долго
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине заявил, что Украина защищает свободу Запада против попыток РФ и КНР закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе, необходимость поддерживать киевский режим может продлиться еще "очень долго".
"Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: (необходимость - ред.) поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. И это может продолжаться еще очень долго", - сказал Мерц, речь которого транслировалась на YouTube-канале МИД ФРГ.
Кроме того, политик без приведения каких-либо конкретных примеров и аргументов заявил, что интенсивность гибридных атак против немецкой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях, проведенных якобы Российской Федерацией, растут.
Как сообщил 27 августа телеканал ARD, следователи из Германии установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море. Согласно совместному расследованию ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в ФРГ.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.