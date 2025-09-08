Рейтинг@Mail.ru
Поддержка Украины может продлиться долго, заявил Мерц
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 08.09.2025
Поддержка Украины может продлиться долго, заявил Мерц
Поддержка Украины может продлиться долго, заявил Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине заявил, что Украина защищает свободу Запада против попыток РФ и КНР закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе, необходимость поддерживать киевский режим может продлиться еще "очень долго".
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
фридрих мерц
нато
вооруженные силы украины
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине заявил, что Украина защищает свободу Запада против попыток РФ и КНР закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе, необходимость поддерживать киевский режим может продлиться еще "очень долго". "Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: (необходимость - ред.) поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. И это может продолжаться еще очень долго", - сказал Мерц, речь которого транслировалась на YouTube-канале МИД ФРГ. Кроме того, политик без приведения каких-либо конкретных примеров и аргументов заявил, что интенсивность гибридных атак против немецкой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях, проведенных якобы Российской Федерацией, растут. "Мы видим, что Россия и Китай пытаются закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе, и что Украина, тем самым, защищает и нашу свободу в Европе. Дамы и господа, то, что мы защищаем ее вместе с Украиной, отнюдь не является пустой политической позой", - добавил Мерц. Как сообщил 27 августа телеканал ARD, следователи из Германии установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море. Согласно совместному расследованию ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в ФРГ. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
украина
германия
БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции послов в Берлине заявил, что Украина защищает свободу Запада против попыток РФ и КНР закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе, необходимость поддерживать киевский режим может продлиться еще "очень долго".
"Это факт, из которого мы должны и уже сделали выводы: (необходимость - ред.) поддерживать Украину в ее борьбе за мир в Европе, оказывать ей помощь. И это может продолжаться еще очень долго", - сказал Мерц, речь которого транслировалась на YouTube-канале МИД ФРГ.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Вагенкнехт раскрыла, какой шаг сделает ФРГ стороной конфликта на Украине
7 сентября, 12:52
Кроме того, политик без приведения каких-либо конкретных примеров и аргументов заявил, что интенсивность гибридных атак против немецкой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях, проведенных якобы Российской Федерацией, растут.
"Мы видим, что Россия и Китай пытаются закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе, и что Украина, тем самым, защищает и нашу свободу в Европе. Дамы и господа, то, что мы защищаем ее вместе с Украиной, отнюдь не является пустой политической позой", - добавил Мерц.
Как сообщил 27 августа телеканал ARD, следователи из Германии установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море. Согласно совместному расследованию ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в ФРГ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Правительство ФРГ ожидает ужесточение санкций против России со стороны США
Вчера, 12:57
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее сделал заявление, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Патрушев раскритиковал версию о подрыве украинцами "Северных потоков"
7 сентября, 14:39
 
