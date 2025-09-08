https://ria.ru/20250908/merts-2040475408.html

Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свои изначальные функции

Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свои изначальные функции - РИА Новости, 08.09.2025

Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свои изначальные функции

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:41:00+03:00

2025-09-08T16:41:00+03:00

2025-09-08T16:41:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028513230_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4f5b5cc87aeacd384622e693f027a6cd.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал разработать новую систему правил торговой политики. "Мы будем продвигать вместе с нашими европейскими партнерами, в том числе по отношению к США, систему свободной торговли, основанной на правилах. При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений", - заявил Мерц на конференции послов в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ. Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, сказала ранее агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.

https://ria.ru/20250908/vto-2040470979.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, фридрих мерц, всемирная торговая организация (вто)