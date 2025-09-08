Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свои изначальные функции
16:41 08.09.2025
Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свои изначальные функции
в мире
германия
фридрих мерц
всемирная торговая организация (вто)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал разработать новую систему правил торговой политики. "Мы будем продвигать вместе с нашими европейскими партнерами, в том числе по отношению к США, систему свободной торговли, основанной на правилах. При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений", - заявил Мерц на конференции послов в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ. Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, сказала ранее агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.
германия
в мире, германия, фридрих мерц, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Всемирная торговая организация (ВТО)
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль, и призвал разработать новую систему правил торговой политики.
"Мы будем продвигать вместе с нашими европейскими партнерами, в том числе по отношению к США, систему свободной торговли, основанной на правилах. При этом мы должны признать, что, например, Всемирная торговая организация в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль. Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений", - заявил Мерц на конференции послов в Берлине, трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ.
Политика американского президента Дональда Трампа вызвала сильнейшие за последние 80 лет нарушения правил мировой торговли, последствия будут ощутимы в следующем году, сказала ранее агентству Рейтер глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Президент ЮАР поддержал инициативу реформирования ВТО
Вчера, 16:25
 
В миреГерманияФридрих МерцВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
