На Западе резко высказались о Мерце
Христофору раскритиковал политику канцлера Германии Мерца
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X политику канцлера Германии Фридриха Мерца.
"Падение популярности Мерца не имеет ничего общего с его некомпетентностью. В этом виновата Россия", — с иронией написал он.
Так журналист отреагировал на статью Politico, в которой говорилось, что Россия якобы ведет специальную кампанию, направленную против немецкого канцлера.
В конце августа Мерц заявил, что состояние экономики Германии уже не способно финансировать систему всеобщего благосостояния. Однако Берлин все равно намерен наращивать военные расходы и продолжать поддерживать киевский режим. На этом фоне большинство жителей ФРГ выразили недовольство действиями властей. Так, 59% негативно оценивают работу лично канцлера и 62% — правительства, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild. Эти показатели практически не изменялись на протяжении всего августа после резкого падения рейтингов в июле.
На пресс-конференции по итогам саммита на Аляске президент США Дональд Трамп вспомнил историю о "российском вмешательстве" в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, подчеркнув, что и он, и Владимир Путин знали, что это фальсификация.
