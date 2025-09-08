Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко высказались о Мерце - РИА Новости, 08.09.2025
16:16 08.09.2025
На Западе резко высказались о Мерце
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X политику канцлера Германии Фридриха Мерца. "Падение популярности Мерца не имеет ничего общего с его некомпетентностью. В этом виновата Россия", — с иронией написал он. Так журналист отреагировал на статью Politico, в которой говорилось, что Россия якобы ведет специальную кампанию, направленную против немецкого канцлера.В конце августа Мерц заявил, что состояние экономики Германии уже не способно финансировать систему всеобщего благосостояния. Однако Берлин все равно намерен наращивать военные расходы и продолжать поддерживать киевский режим. На этом фоне большинство жителей ФРГ выразили недовольство действиями властей. Так, 59% негативно оценивают работу лично канцлера и 62% — правительства, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild. Эти показатели практически не изменялись на протяжении всего августа после резкого падения рейтингов в июле.На пресс-конференции по итогам саммита на Аляске президент США Дональд Трамп вспомнил историю о "российском вмешательстве" в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, подчеркнув, что и он, и Владимир Путин знали, что это фальсификация.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал в соцсети X политику канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Падение популярности Мерца не имеет ничего общего с его некомпетентностью. В этом виновата Россия", — с иронией написал он.
Так журналист отреагировал на статью Politico, в которой говорилось, что Россия якобы ведет специальную кампанию, направленную против немецкого канцлера.
В конце августа Мерц заявил, что состояние экономики Германии уже не способно финансировать систему всеобщего благосостояния. Однако Берлин все равно намерен наращивать военные расходы и продолжать поддерживать киевский режим. На этом фоне большинство жителей ФРГ выразили недовольство действиями властей. Так, 59% негативно оценивают работу лично канцлера и 62% — правительства, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild. Эти показатели практически не изменялись на протяжении всего августа после резкого падения рейтингов в июле.
На пресс-конференции по итогам саммита на Аляске президент США Дональд Трамп вспомнил историю о "российском вмешательстве" в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, подчеркнув, что и он, и Владимир Путин знали, что это фальсификация.
