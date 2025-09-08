https://ria.ru/20250908/merts-2040378222.html

СМИ: правоохранители в ФРГ провели обыски из-за граффити против Мерца

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Немецкие правоохранители провели незаконные обыски в квартире предполагаемого автора граффити, направленных против на тот момент кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца и его партии, обыски были инициированы судом, возглавляемым женой Мерца, сообщает телерадиокомпания WDR. По ее информации, оскорбительные граффити появились в городе Менден на западе ФРГ перед выступлением там будущего канцлера с супругой в рамках предвыборной гонки в конце января. В начале апреля местные правоохранители провели обыски в квартире на тот момент 17-летней главы молодежного крыла местных социал-демократов Нелы Кручински. "Квартира 17-летней девушки была обыскана не по закону. Расследование WDR показывает: веских подозрений не было. Незаконное решение было вынесено районным судом Арнсберга… Его руководитель - жена канцлера Германии Шарлотта Мерц", - говорится в материале. Сама подозреваемая отрицает, что имела отношение к появлению граффити, уточняет телерадиокомпания. По ее данным, ордер на обыск опирался на, согласно оценке суда, "явно несостоятельные" показания свидетеля, заметившей ночью рядом с местом происшествия девушку и молодого человека, а также анонимную записку с указанием на Кручински и ее знакомого. Ордер на обыск подписал следственный судья, находившийся на испытательном сроке, выяснила WDR. Как оказалось, он даже не получил необходимого для обысков одобрения прокуратуры. При этом возглавляющая суд Шарлотта Мерц отрицает, что оказала на него какое-либо влияние и вообще знала о выдаче ордера, а прокуратура указывает на "срочность" дела, отмечается в материале. Отрицает причастность к расследованию и заместитель мэра Мендена, член городского совета от партии канцлера Вольфганг Эксклер, хотя расследование телерадиокомпании говорит об обратном. Адвокат Кручински подал жалобу на обыск сначала в суд первой инстанции, а затем успешно обжаловал его в суде более высокой инстанции, сообщается в статье.

