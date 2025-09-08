https://ria.ru/20250908/mer-2040530387.html
Мэр Донецка сообщил об атаке дронов
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город атаковали дроны. РИА Новости, 08.09.2025
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что город атаковали дроны. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что более 10 взрывов прозвучало в небе над Донецком. "Донецк атаковали дроны", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
