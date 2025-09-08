Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 08.09.2025 (обновлено: 18:43 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/medvedev-2040515967.html
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности - РИА Новости, 08.09.2025
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности
России следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ на обеспечение биологической безопасности, заявил... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T18:42:00+03:00
2025-09-08T18:43:00+03:00
россия
дмитрий медведев
безопасность
биологическое оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ на обеспечение биологической безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии по противодействию современным биологическим угрозам. По словам Медведева, ряд недружественных государств рассматривают занесение возбудителей и переносчиков тяжёлых инфекционных болезней, насекомых-вредителей, сорных растений на территорию РФ как способ биологической борьбы против России. "На обеспечение биологической безопасности страны следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ", - говорится в сообщении на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250717/feyki-2029641154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, безопасность, биологическое оружие
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Биологическое оружие
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности

Медведев призвал РФ направить усилия на обеспечение биологической безопасности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ на обеспечение биологической безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии по противодействию современным биологическим угрозам. По словам Медведева, ряд недружественных государств рассматривают занесение возбудителей и переносчиков тяжёлых инфекционных болезней, насекомых-вредителей, сорных растений на территорию РФ как способ биологической борьбы против России.
"На обеспечение биологической безопасности страны следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ", - говорится в сообщении на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Минобороны обвинило ОЗХО в легализации фейков о России
17 июля, 11:08
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасностьБиологическое оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала