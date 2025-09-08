https://ria.ru/20250908/medvedev-2040515967.html
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности - РИА Новости, 08.09.2025
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности
России следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ на обеспечение биологической безопасности, заявил... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. России следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ на обеспечение биологической безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии по противодействию современным биологическим угрозам. По словам Медведева, ряд недружественных государств рассматривают занесение возбудителей и переносчиков тяжёлых инфекционных болезней, насекомых-вредителей, сорных растений на территорию РФ как способ биологической борьбы против России. "На обеспечение биологической безопасности страны следует направить усилия всех профильных ведомств, органов власти, научного и экспертного сообществ", - говорится в сообщении на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Медведев призвал направить усилия на обеспечение биологической безопасности
Медведев призвал РФ направить усилия на обеспечение биологической безопасности