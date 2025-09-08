Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию - РИА Новости, 08.09.2025
18:39 08.09.2025
Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию
Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию - РИА Новости, 08.09.2025
Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости учитывать риски злонамеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости учитывать риски злонамеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран. Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления. "Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а этого исключать нельзя, животных, соответственно и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологический борьбы против нашего государства. Наряду с объективными обстоятельствами, которые связаны с глобальными изменениями климата, нужно учитывать и этот фактор риска, фактор злонамеренного занесения к нам отдельных видов растений и животных", - сказал зампред Совбеза на заседании, запись которого опубликована на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
общество, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ
Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию

Медведев: нужно учитывать риски злонамеренного занесения животных и растений

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости учитывать риски злонамеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран.
Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления.
"Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а этого исключать нельзя, животных, соответственно и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологический борьбы против нашего государства. Наряду с объективными обстоятельствами, которые связаны с глобальными изменениями климата, нужно учитывать и этот фактор риска, фактор злонамеренного занесения к нам отдельных видов растений и животных", - сказал зампред Совбеза на заседании, запись которого опубликована на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
