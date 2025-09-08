https://ria.ru/20250908/medvedev-2040513678.html
Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости учитывать риски злонамеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран. Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления. "Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а этого исключать нельзя, животных, соответственно и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологический борьбы против нашего государства. Наряду с объективными обстоятельствами, которые связаны с глобальными изменениями климата, нужно учитывать и этот фактор риска, фактор злонамеренного занесения к нам отдельных видов растений и животных", - сказал зампред Совбеза на заседании, запись которого опубликована на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
