https://ria.ru/20250908/medvedev-2040513678.html

Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию

Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию - РИА Новости, 08.09.2025

Медведев призвал учитывать риски злонамеренного заноса растений в Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости учитывать риски злонамеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T18:39:00+03:00

2025-09-08T18:39:00+03:00

2025-09-08T18:39:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости учитывать риски злонамеренного занесения в Россию растений и животных из недружественных стран. Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления. "Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а этого исключать нельзя, животных, соответственно и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологический борьбы против нашего государства. Наряду с объективными обстоятельствами, которые связаны с глобальными изменениями климата, нужно учитывать и этот фактор риска, фактор злонамеренного занесения к нам отдельных видов растений и животных", - сказал зампред Совбеза на заседании, запись которого опубликована на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250908/medvedev-2040511474.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф