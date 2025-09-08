https://ria.ru/20250908/medvedev-2040511474.html
Медведев провел заседание СБ по противодействию биологическим угрозам
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел посвященное вопросам глобального потепления заседание межведомственной комиссии по противодействию современным биологическим угрозам."На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности обсудили вопросы, связанные с климатическими изменениями, глобальным потеплением на Земле", - написал Медведев на странице во "ВКонтакте".
