Медведчук заявил о невозможности мира с режимом Зеленского

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Договор об урегулировании конфликта на Украине невозможен с преступным режимом Владимира Зеленского из-за его несостоятельности решать политические, экономические и военные вопросы, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Когда мы говорим о прекращении украинского конфликта, который ежедневно уносит человеческие жизни, то понимаем желание миллионов людей его прекратить, пока ситуация еще более не обострилась и не вылилась в Третью мировую войну, возможно, последнюю и завершающую историю человечества. Ведь это сегодня не пограничный конфликт между Россией и Украиной, а системное противостояние коллективного Запада, с одной стороны, и России с Юго-Востоком с другой. Это не вчера началось, и не сегодня закончится", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Путин и Зеленский совершенно неравнозначные политические фигуры. Зеленский – несамостоятельная ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном смысле. Его личное мнение на коллективном Западе никого не интересует, он делает только то, что ему укажут, даже если очень этого не хочет. "Невозможность договора между Россией и Украиной Зеленского, к сожалению, является политической реальностью сегодняшнего дня", - добавляет политик. Как отмечает Медведчук, вопрос украинского кризиса вовсе не в том, чтобы Зеленский пошел на какие-то уступки, а в том, чтобы коллективный Запад принял новые экономические и политические реалии. А он этого делать не хочет, отсюда такое упорство Зеленского, который даже не всегда понимает, о чем говорит. "Новая экономическая и политическая мировая архитектура продолжает строиться на фоне стагнации коллективного Запада. Конец глобализма обусловлен тем, что коллективный Запад объявил себя управляющим всего остального мира и не справился с управлением. Он не является более лидером ни в политическом, ни в экономическом плане. Это лидерство безвозвратно утеряно деградирующими западными элитами, продолжающими считать, что они что-либо могут указывать остальному миру. Отсюда и маниакальное желание "коалиции желающих войны" разместить войска на украинской территории", - отмечает Медведчук. "Договориться с киевским режимом сегодня невозможно, и причина этого находится совершенно не в Киеве. Коллективный Запад в целом не ушел от модели мирового доминирования, для чего проводит политику ослабления других мировых игроков... И пока у "коалиции желающих войны" жива надежда затащить США в Третью мировую войну, чему, как видим, Вашингтон пока сопротивляется, никакие мирные соглашения невозможны в принципе", - подытожил политик.

