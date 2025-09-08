Рейтинг@Mail.ru
Медведчук заявил о невозможности мира с режимом Зеленского - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/medvedchuk-2040374161.html
Медведчук заявил о невозможности мира с режимом Зеленского
Медведчук заявил о невозможности мира с режимом Зеленского - РИА Новости, 08.09.2025
Медведчук заявил о невозможности мира с режимом Зеленского
Договор об урегулировании конфликта на Украине невозможен с преступным режимом Владимира Зеленского из-за его несостоятельности решать политические,... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:50:00+03:00
2025-09-08T10:50:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Договор об урегулировании конфликта на Украине невозможен с преступным режимом Владимира Зеленского из-за его несостоятельности решать политические, экономические и военные вопросы, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Когда мы говорим о прекращении украинского конфликта, который ежедневно уносит человеческие жизни, то понимаем желание миллионов людей его прекратить, пока ситуация еще более не обострилась и не вылилась в Третью мировую войну, возможно, последнюю и завершающую историю человечества. Ведь это сегодня не пограничный конфликт между Россией и Украиной, а системное противостояние коллективного Запада, с одной стороны, и России с Юго-Востоком с другой. Это не вчера началось, и не сегодня закончится", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, Путин и Зеленский совершенно неравнозначные политические фигуры. Зеленский – несамостоятельная ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном смысле. Его личное мнение на коллективном Западе никого не интересует, он делает только то, что ему укажут, даже если очень этого не хочет. "Невозможность договора между Россией и Украиной Зеленского, к сожалению, является политической реальностью сегодняшнего дня", - добавляет политик. Как отмечает Медведчук, вопрос украинского кризиса вовсе не в том, чтобы Зеленский пошел на какие-то уступки, а в том, чтобы коллективный Запад принял новые экономические и политические реалии. А он этого делать не хочет, отсюда такое упорство Зеленского, который даже не всегда понимает, о чем говорит. "Новая экономическая и политическая мировая архитектура продолжает строиться на фоне стагнации коллективного Запада. Конец глобализма обусловлен тем, что коллективный Запад объявил себя управляющим всего остального мира и не справился с управлением. Он не является более лидером ни в политическом, ни в экономическом плане. Это лидерство безвозвратно утеряно деградирующими западными элитами, продолжающими считать, что они что-либо могут указывать остальному миру. Отсюда и маниакальное желание "коалиции желающих войны" разместить войска на украинской территории", - отмечает Медведчук. "Договориться с киевским режимом сегодня невозможно, и причина этого находится совершенно не в Киеве. Коллективный Запад в целом не ушел от модели мирового доминирования, для чего проводит политику ослабления других мировых игроков... И пока у "коалиции желающих войны" жива надежда затащить США в Третью мировую войну, чему, как видим, Вашингтон пока сопротивляется, никакие мирные соглашения невозможны в принципе", - подытожил политик.
https://ria.ru/20250908/ulovka-2040368851.html
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040363227.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eb420323f15cd15e953782427670affb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук заявил о невозможности мира с режимом Зеленского

Медведчук: мирный договор с Зеленским невозможен из-за его несамостоятельности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Договор об урегулировании конфликта на Украине невозможен с преступным режимом Владимира Зеленского из-за его несостоятельности решать политические, экономические и военные вопросы, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Когда мы говорим о прекращении украинского конфликта, который ежедневно уносит человеческие жизни, то понимаем желание миллионов людей его прекратить, пока ситуация еще более не обострилась и не вылилась в Третью мировую войну, возможно, последнюю и завершающую историю человечества. Ведь это сегодня не пограничный конфликт между Россией и Украиной, а системное противостояние коллективного Запада, с одной стороны, и России с Юго-Востоком с другой. Это не вчера началось, и не сегодня закончится", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"В интересах Зеленского". СМИ раскрыли уловку Европы в отношении России
10:32
По его словам, Путин и Зеленский совершенно неравнозначные политические фигуры. Зеленский – несамостоятельная ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном смысле. Его личное мнение на коллективном Западе никого не интересует, он делает только то, что ему укажут, даже если очень этого не хочет. "Невозможность договора между Россией и Украиной Зеленского, к сожалению, является политической реальностью сегодняшнего дня", - добавляет политик.
Как отмечает Медведчук, вопрос украинского кризиса вовсе не в том, чтобы Зеленский пошел на какие-то уступки, а в том, чтобы коллективный Запад принял новые экономические и политические реалии. А он этого делать не хочет, отсюда такое упорство Зеленского, который даже не всегда понимает, о чем говорит.
"Новая экономическая и политическая мировая архитектура продолжает строиться на фоне стагнации коллективного Запада. Конец глобализма обусловлен тем, что коллективный Запад объявил себя управляющим всего остального мира и не справился с управлением. Он не является более лидером ни в политическом, ни в экономическом плане. Это лидерство безвозвратно утеряно деградирующими западными элитами, продолжающими считать, что они что-либо могут указывать остальному миру. Отсюда и маниакальное желание "коалиции желающих войны" разместить войска на украинской территории", - отмечает Медведчук.
"Договориться с киевским режимом сегодня невозможно, и причина этого находится совершенно не в Киеве. Коллективный Запад в целом не ушел от модели мирового доминирования, для чего проводит политику ослабления других мировых игроков... И пока у "коалиции желающих войны" жива надежда затащить США в Третью мировую войну, чему, как видим, Вашингтон пока сопротивляется, никакие мирные соглашения невозможны в принципе", - подытожил политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Это несправедливо". Зеленский нашел новую причину для обиды на Запад
10:05
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала