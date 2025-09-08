В регионы направят средства на оборудование для борьбы с онкологией

https://ria.ru/20250908/meditsina-2040362974.html

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит более 7,4 миллиардов рублей на обновление медицинского оборудования в рамках проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 56 регионах РФ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в российском кабмине. "В 2026–2027 годах на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" из федерального бюджета будет направлено более 7,4 миллиарда рублей. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. В 2026 году в регионы будет направлено более 3,9 миллиарда рублей, а в 2027 году – более 3,5 миллиардов рублей. "Федеральное финансирование получат 56 субъектов. Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием", - добавили в правительстве. Мероприятия региональных проектов – часть работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

