https://ria.ru/20250908/max-2040531339.html
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки
Канал президента России в мессенджере MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:51:00+03:00
2025-09-08T19:51:00+03:00
2025-09-08T20:50:00+03:00
технологии
мессенджер max
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канал президента России в мессенджере MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки.В понедельник утром Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX.Как передает корреспондент РИА Новости, к 19.30 мск число подписчиков составило 100 161 пользователь.VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
https://ria.ru/20250908/max-2040405834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мессенджер max, россия
Технологии, Мессенджер Max, Россия
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки
Канал президента РФ в MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канал президента России в мессенджере MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки.
В понедельник утром Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX.
Как передает корреспондент РИА Новости, к 19.30 мск число подписчиков составило 100 161 пользователь.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".