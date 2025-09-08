Рейтинг@Mail.ru
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 08.09.2025 (обновлено: 20:50 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/max-2040531339.html
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки
Канал президента России в мессенджере MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:51:00+03:00
2025-09-08T20:50:00+03:00
технологии
мессенджер max
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канал президента России в мессенджере MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки.В понедельник утром Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX.Как передает корреспондент РИА Новости, к 19.30 мск число подписчиков составило 100 161 пользователь.VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250908/max-2040405834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мессенджер max, россия
Технологии, Мессенджер Max, Россия
Канал президента в MAX набрал сто тысяч подписчиков менее чем за сутки

Канал президента РФ в MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канал президента России в мессенджере MAX набрал 100 тысяч подписчиков менее чем за сутки.
В понедельник утром Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX.
Как передает корреспондент РИА Новости, к 19.30 мск число подписчиков составило 100 161 пользователь.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц
Вчера, 12:33
 
ТехнологииМессенджер MaxРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала