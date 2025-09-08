https://ria.ru/20250908/max-2040405834.html

MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц

MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц - РИА Новости, 08.09.2025

MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц

MAX в августе заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, сообщили в пресс-службе национального мессенджера. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:33:00+03:00

2025-09-08T12:33:00+03:00

2025-09-08T12:54:00+03:00

технологии

сбер

лаборатория касперского

мессенджер max

россия

общество

мошенники

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7d2efe3c5cbbfe20211c008738e3c2.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. MAX в августе заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, сообщили в пресс-службе национального мессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно", — рассказали там. Помимо этого, удалено более 13 тысяч вредоносных файлов. Также в августе пользователи 27 тысяч раз нажали на кнопку "Пожаловаться", среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут. Специалисты используют автоматизированные технические системы для выявления мошенников. "Применяются антифрод-технологии от "Сбера": система выявляет подозреваемых в мошенничестве и пользователей, действующих под влиянием злоумышленников, затем блокирует подозрительные операции. В партнерстве с "Лабораторией Касперского" реализована возможность автоматической проверки номеров, которая позволяет обеспечить пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества", — отметили в компании. Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

https://ria.ru/20250903/gosduma-2039502565.html

https://ria.ru/20250908/max-2040375233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сбер, лаборатория касперского, мессенджер max, россия, общество, мошенники, мошенничество, вконтакте