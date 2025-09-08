Рейтинг@Mail.ru
MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц
12:33 08.09.2025 (обновлено: 12:54 08.09.2025)
MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. MAX в августе заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, сообщили в пресс-службе национального мессенджера. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно", — рассказали там. Помимо этого, удалено более 13 тысяч вредоносных файлов. Также в августе пользователи 27 тысяч раз нажали на кнопку "Пожаловаться", среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут. Специалисты используют автоматизированные технические системы для выявления мошенников. "Применяются антифрод-технологии от "Сбера": система выявляет подозреваемых в мошенничестве и пользователей, действующих под влиянием злоумышленников, затем блокирует подозрительные операции. В партнерстве с "Лабораторией Касперского" реализована возможность автоматической проверки номеров, которая позволяет обеспечить пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества", — отметили в компании. Мессенджер MAXВ марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
Мессенджер MAX
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. MAX в августе заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, сообщили в пресс-службе национального мессенджера.
"Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно", — рассказали там.
Помимо этого, удалено более 13 тысяч вредоносных файлов. Также в августе пользователи 27 тысяч раз нажали на кнопку "Пожаловаться", среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут. Специалисты используют автоматизированные технические системы для выявления мошенников.
"Применяются антифрод-технологии от "Сбера": система выявляет подозреваемых в мошенничестве и пользователей, действующих под влиянием злоумышленников, затем блокирует подозрительные операции. В партнерстве с "Лабораторией Касперского" реализована возможность автоматической проверки номеров, которая позволяет обеспечить пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества", — отметили в компании.
Мессенджер MAX

В марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к "Госуслугам". В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.​
Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.
