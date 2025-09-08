https://ria.ru/20250908/max-2040375233.html

В мессенджере MAX начал работать официальный канал российского президента

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный канал президента Владимира Путина заработал в мессенджере MAX. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной", — говорится в публикации. В марте VK запустил бета-версию MAX. В мессенджере можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.

