Рейтинг@Mail.ru
Украинские матери массово пишут письма Кадырову, рассказал омбудсмен Чечни - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 08.09.2025 (обновлено: 23:12 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/materi-2040486521.html
Украинские матери массово пишут письма Кадырову, рассказал омбудсмен Чечни
Украинские матери массово пишут письма Кадырову, рассказал омбудсмен Чечни - РИА Новости, 08.09.2025
Украинские матери массово пишут письма Кадырову, рассказал омбудсмен Чечни
Украинские матери массово направляют обращения на имя главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой оказать содействие в поисках их сыновей, которых отлавливают на... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:09:00+03:00
2025-09-08T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рамзан кадыров
мансур солтаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Украинские матери массово направляют обращения на имя главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой оказать содействие в поисках их сыновей, которых отлавливают на улицах Украины и насильно отправляют на линию фронта, об этом РИА Новости рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев. "Украинские матери массово пишут письма на имя главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, на имя государственных правозащитников Чечни, просят найти, оказать содействие в поиске их сыновей, которых отлавливают на улицах Украины и насильно отправляют на линию фронта. Авторитет Рамзана Ахматовича распространяется не только на территории республики, но и за ее пределами, можно сказать, по всему миру", — сообщил Солтаев. Эти письма приходят сотнями, отметил он. Украинки пишут о доверии к Кадырову и о том, что "не верят украинским националистам и нацистам". "Работа в этом направлении ведется непосредственно депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым, который принимает участие в обменном процессе, а также уполномоченным по правам человека в России", — рассказал чеченский омбудсмен. Солтаев напомнил, что глава Чечни оказывал и продолжает оказывать помощь мирному населению на территории проведения СВО. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова неоднократно направлял туда гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250908/syrskiy-2040366514.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рамзан кадыров, мансур солтаев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рамзан Кадыров, Мансур Солтаев
Украинские матери массово пишут письма Кадырову, рассказал омбудсмен Чечни

Омбудсмен Солтаев: украинские матери просят Кадырова помочь в поисках их сыновей

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Украинские матери массово направляют обращения на имя главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой оказать содействие в поисках их сыновей, которых отлавливают на улицах Украины и насильно отправляют на линию фронта, об этом РИА Новости рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев.
"Украинские матери массово пишут письма на имя главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, на имя государственных правозащитников Чечни, просят найти, оказать содействие в поиске их сыновей, которых отлавливают на улицах Украины и насильно отправляют на линию фронта. Авторитет Рамзана Ахматовича распространяется не только на территории республики, но и за ее пределами, можно сказать, по всему миру", — сообщил Солтаев.
Эти письма приходят сотнями, отметил он. Украинки пишут о доверии к Кадырову и о том, что "не верят украинским националистам и нацистам".
"Работа в этом направлении ведется непосредственно депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым, который принимает участие в обменном процессе, а также уполномоченным по правам человека в России", — рассказал чеченский омбудсмен. Солтаев напомнил, что глава Чечни оказывал и продолжает оказывать помощь мирному населению на территории проведения СВО. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова неоднократно направлял туда гуманитарную помощь.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
Вчера, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРамзан КадыровМансур Солтаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала