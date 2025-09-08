https://ria.ru/20250908/materi-2040486521.html

Украинские матери массово пишут письма Кадырову, рассказал омбудсмен Чечни

специальная военная операция на украине

в мире

украина

рамзан кадыров

мансур солтаев

ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Украинские матери массово направляют обращения на имя главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой оказать содействие в поисках их сыновей, которых отлавливают на улицах Украины и насильно отправляют на линию фронта, об этом РИА Новости рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев. "Украинские матери массово пишут письма на имя главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, на имя государственных правозащитников Чечни, просят найти, оказать содействие в поиске их сыновей, которых отлавливают на улицах Украины и насильно отправляют на линию фронта. Авторитет Рамзана Ахматовича распространяется не только на территории республики, но и за ее пределами, можно сказать, по всему миру", — сообщил Солтаев. Эти письма приходят сотнями, отметил он. Украинки пишут о доверии к Кадырову и о том, что "не верят украинским националистам и нацистам". "Работа в этом направлении ведется непосредственно депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым, который принимает участие в обменном процессе, а также уполномоченным по правам человека в России", — рассказал чеченский омбудсмен. Солтаев напомнил, что глава Чечни оказывал и продолжает оказывать помощь мирному населению на территории проведения СВО. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова неоднократно направлял туда гуманитарную помощь.

украина

2025

в мире, украина, рамзан кадыров, мансур солтаев