Умер режиссер и актер Борис Мартынов

Умер режиссер и актер Борис Мартынов - РИА Новости, 08.09.2025

Умер режиссер и актер Борис Мартынов

Режиссер и актер Борис Мартынов скончался в возрасте 87 лет, сообщается на сайте kino-teatr.ru. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Режиссер и актер Борис Мартынов скончался в возрасте 87 лет, сообщается на сайте kino-teatr.ru. "Борис Мартынов… 11 июля 1938, Омск - сентябрь 2025 (года - ред.)", - говорится в сообщении. Точная дата смерти Мартынова и причина не указываются. Мартынов окончил Театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. Работал в различных театрах, среди которых Малый театр, Крымский Русский драмтеатр, Луганский областной русский драмтеатр, Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр и другие.

