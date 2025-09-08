https://ria.ru/20250908/mars-2040452802.html

Х5 возобновил закупки продукции Mars

Х5 возобновил закупки продукции Mars - РИА Новости, 08.09.2025

Х5 возобновил закупки продукции Mars

Ретейлер Х5 возобновил приостановленные в июле закупки кондитерской продукции Mars для сетей "Пятерочка" и "Перекресток". РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:35:00+03:00

2025-09-08T15:35:00+03:00

2025-09-08T17:38:00+03:00

пятерочка (сеть магазинов)

экономика

x5 retail group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882852891_0:84:2416:1443_1920x0_80_0_0_a5ebcebdbfdbe6a1ed686f4c801a06e6.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ретейлер Х5 возобновил приостановленные в июле закупки кондитерской продукции Mars для сетей "Пятерочка" и "Перекресток"."Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса. Сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства", — говорится в релизе.В компании выразили уверенность, что достигнутые договоренности позволят обеспечить стабильность и предсказуемость поставок в будущем.В конце июля X5 прекратила отгружать в свои магазины шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, жвачку Orbit и другую продукцию американской компании. Причиной стало несоответствие предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов: Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года компания Mars сообщила, что прекращает бизнес на территории России, но ее центры производства в стране продолжили операционную деятельность.

https://ria.ru/20250806/mars-2033808682.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пятерочка (сеть магазинов), экономика, x5 retail group