Х5 возобновил закупки продукции Mars
15:35 08.09.2025 (обновлено: 17:38 08.09.2025)
Х5 возобновил закупки продукции Mars
Ретейлер Х5 возобновил приостановленные в июле закупки кондитерской продукции Mars для сетей "Пятерочка" и "Перекресток". РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ретейлер Х5 возобновил приостановленные в июле закупки кондитерской продукции Mars для сетей "Пятерочка" и "Перекресток"."Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса. Сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства", — говорится в релизе.В компании выразили уверенность, что достигнутые договоренности позволят обеспечить стабильность и предсказуемость поставок в будущем.В конце июля X5 прекратила отгружать в свои магазины шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, жвачку Orbit и другую продукцию американской компании. Причиной стало несоответствие предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов: Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года компания Mars сообщила, что прекращает бизнес на территории России, но ее центры производства в стране продолжили операционную деятельность.
Х5 возобновил закупки продукции Mars

Х5 возобновил закупки кондитерской продукции Mars

Шоколадные батончики компании Mars
© AP Photo / MARTIN MEISSNER
Шоколадные батончики компании Mars. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ретейлер Х5 возобновил приостановленные в июле закупки кондитерской продукции Mars для сетей "Пятерочка" и "Перекресток".
"Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса. Сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства", — говорится в релизе.
В компании выразили уверенность, что достигнутые договоренности позволят обеспечить стабильность и предсказуемость поставок в будущем.
В конце июля X5 прекратила отгружать в свои магазины шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, жвачку Orbit и другую продукцию американской компании. Причиной стало несоответствие предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.
Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов: Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года компания Mars сообщила, что прекращает бизнес на территории России, но ее центры производства в стране продолжили операционную деятельность.
