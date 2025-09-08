Рейтинг@Mail.ru
03:44 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/mariupol-2040336887.html
Таможенный пост в Мариуполе откроют к 2027 году
2025-09-08T03:44:00+03:00
2025-09-08T03:44:00+03:00
мариуполь
донецкая народная республика
россия
дальневосточный федеральный университет
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Таможенный пост в Мариуполе откроют к 2027 году, заявил РИА Новости врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. Двадцать второго августа правительство РФ обнародовало распоряжение, которым морские порты Мариуполь и Бердянск были внесены в перечень открытых для захода иностранных судов. По словам Черткова, сейчас в Мариуполе идет реконструкция порта на Азовском море, а также проводятся работы по дноуглублению, чтобы в порт могли заходить и сухогрузы с водоизмещением до десяти тысяч тонн. "Порт работает и сейчас. Как реконструкция идет, так и дноуглубление. Но пока к нам нельзя везти продукцию, пока мы только можем на экспорт отгружать, но я надеюсь, что этого пока будет достаточно для того, чтобы порт заработал, как и раньше: Мариуполь отгружал всегда один-два миллиона тонн в год. Сегодня эта цифра - порядка 400 тысяч тонн. Да, действительно, мало, но мы готовимся к большой работе и делаем вместе с федерацией, чтобы наши порты по всему Азову заработали в полную силу: помощь по открытию порта раз, второе это открытие таможенного поста - он будет открыт до 2027 года", - сказал Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
мариуполь
донецкая народная республика
россия
мариуполь, донецкая народная республика, россия, дальневосточный федеральный университет, экономика
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Таможенный пост в Мариуполе откроют к 2027 году, заявил РИА Новости врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ.
Двадцать второго августа правительство РФ обнародовало распоряжение, которым морские порты Мариуполь и Бердянск были внесены в перечень открытых для захода иностранных судов.
По словам Черткова, сейчас в Мариуполе идет реконструкция порта на Азовском море, а также проводятся работы по дноуглублению, чтобы в порт могли заходить и сухогрузы с водоизмещением до десяти тысяч тонн.
"Порт работает и сейчас. Как реконструкция идет, так и дноуглубление. Но пока к нам нельзя везти продукцию, пока мы только можем на экспорт отгружать, но я надеюсь, что этого пока будет достаточно для того, чтобы порт заработал, как и раньше: Мариуполь отгружал всегда один-два миллиона тонн в год. Сегодня эта цифра - порядка 400 тысяч тонн. Да, действительно, мало, но мы готовимся к большой работе и делаем вместе с федерацией, чтобы наши порты по всему Азову заработали в полную силу: помощь по открытию порта раз, второе это открытие таможенного поста - он будет открыт до 2027 года", - сказал Чертков.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
МариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
